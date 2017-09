Nazmeer Zainab Dookhith : «Allier pharmacie et maquillage»

Nom : Dookhith

Prénom : Nazmeer Bibi Zainab

Date et lieu de naissance : 2 Juillet 1993

Réside à : Floréal

Ma famille…

Nom et profession de mon père: Naguib Dookhith ,employé à Velogic

Meilleur conseil de mon père : « Ne vous précipitez pas, soyez patient, car tout viendra à l’heure indiquée ».

Nom et profession de ma mère : Noorayza Dookhith, directrice de pharmacie

Meilleur conseil de ma mère : « Pas de panique, priez plutôt »!

La famille idéale : Une famille où l’on prend les risques ensemble, partage, hurle, plaisante, où nous avons le support de l’un et de l’autre

Mes études…

École primaire : Curepipe Road Government School

École secondaire : Hindu Girls College

Études supérieures : Rajiv Gandhi University of Health Sciences (Bangalore)

Mon sujet préféré : La biologie

Ma vie professionnelle…

Lieu/Année : Pharmacienne chez Pharmapoint Pharmacy et maquilleuse professionnelle

Pour être productif : Soyez dévoué et profitez de votre travail

Un job de rêve : Consultant en mode pour célébrités

Mes goûts et préférences…

Animal préféré: Le chat

Livre qui m’a marquée: The Power of Positive Thinking

Dernier film vu : Baywatch

Passe-temps : Youtubing, Jouer avec du maquillage et essayer un nouveau look de maquillage

Boisson préférée : Indian Chai

Couleur préférée : Pas une couleur spécifique

Une date qui vous a marquée : 29 mai 2016, le jour de l’obtention de mon diplôme

Moment préféré de la journée : Le soir

La vie en un mot : Equilibre

Ma définition du bonheur : apprécier ce que vous avez et pensez que c’est un choix que vous pouvez faire aujourd’hui

Ma plus grande qualité : La curiosité

Votre source d’inspiration : La prière

Ma devise : Soyez heureux et œuvrez à être meilleur dans tout ce que vous faites.

Mon rêve : Voyager dans le monde et faire beaucoup d’achats