Nazia Nahoor Sobratee : elle propose le « Cartoon Bag » comme accessoire original

Le « cartoon bag » est un accessoire qui nous vient tout droit du Japon. Pour ceux qui aiment l’originalité vous serez servis grâce à ce modèle unique à Maurice qui débarque pour cette fin d’année. Nazia Sobratee, importatrice du produit nous explique le concept.

Les pays asiatiques ont déjà adopté le phénomène. Le « cartoon bag » ou sac en 2D, 3D est un concept qui nous vient du Japon. Normal, c’est le pays des Mangas ! Et qui dit pays des mangas dit aussi accessoires style dessin animé, d’où l’appellation « cartoon ».

« On ne connaît pas exactement l’origine de ce type de modèles. Le designer a gardé l’anonymat. Mais on sait bien que les tendances mangas sont très connues dans les pays asiatiques. Pour moi ces modèles de sacs sont des merveilles et représentent la nouvelle tendance pour la rentrée 2018. On joue sur un effet optique, c’est comme si vous portiez un sac en forme de dessin. Les sacs que je propose sont d’une qualité haut de gamme et unique à Maurice, » soutient Nazia.

Articles hors du commun

Cette jeune femme d’affaires de 31 ans, a le sens du business dans la peau. Toujours à la recherche de nouveaux phénomènes mode, Nazia ne fait jamais dans la dentelle et propose toujours des objets hors du commun. « Passionnée de mode, j’opte toujours pour des objets rares et uniques en leurs genres. Quand je me lance j’aime me différencier de mes concurrents. Je cherche la perle rare même si elle se trouve aux fins fonds du globe. C’est ma marque de fabrique !, » lance-t-elle.

« Le cartoon bag » connu à travers le monde, est adopté par de nombreuses célébrités. Il vous donne un style très particulier tout en étant tendance. « Nous proposons une variété de modèles pour la rentrée des classes, mais aussi pour partir en vacances cet été. Il peut être porté par les jeunes enfants, les adolescents mais aussi les adultes. Le prix varie selon la taille du sac mais justifie la qualité de haute gamme. Si vous souhaitez offrir ou porter quelque chose d’original alors ce sac est tout indiqué, » conclut-elle.

Vous pouvez acheter ces sacs chez Gamehut à Port Louis ou aussi sur Facebook Onlineshopclassytouch. Des livraisons à travers l’île sont également possibles.

Elle lance son business à 27 ans Pour cette maman de deux enfants âgés de 7 et 5 ans, le parcours n’a pas toujours été facile. Pourtant elle n’a jamais baissé les bras et a toujours voulu aller au bout de son rêve. « J’ai toujours voulu être directrice de mon magasin et gérer mon quotidien avec mes tâches de femme et de mère de famille tout en réalisant mon rêve de jeune fille, » dit-elle. C’est ainsi qu’en 2013, avec l’aide de son époux, elle ouvre un magasin d’accessoires de téléphones mobiles. Tout fonctionne à merveille. Cependant, Nazia souhaite ouvrir un magasin lié à un univers plus féminin. « Classy Touch était mon ambition de toujours car je suis férue de tout ce qui a trait à la mode, qui suit les dernières tendances à travers le monde. Même si je suis mère de deux enfants, je n’ai jamais laissé tomber ce rêve. C’est le message que je souhaite transmettre aux jeunes femmes. Allez au bout de vos ambitions, il n’est jamais trop tard. Ainsi vos enfants ne manqueront de rien plus tard inshallah », souligne-t-elle.

