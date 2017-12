Nawaz Sobany, directeur de Fujiland : au cœur de l’innovation et de la création

Primée au SME Innovation Award 2017, la société Fujiland Events Ltd se démarque de ses concurrents grâce à la touche originale et personnelle des frères Sobany, Nadeem et Nawaz, directeurs de l’entreprise. Ce dernier qui s’occupe de la création des décors nous livre les secrets de sa réussite.

Fujiland Events Ltd est une société spécialisée dans la logistique et la décoration lors des événements tels que mariages, concerts, fêtes culturelles et autres réceptions à travers le pays. Les somptueux décors et les jeux de lumière qui attirent les regards sont l’œuvre de Nawaz Sobany, 34 ans. Si son aîné, Nadeem, s’occupe de la gestion et de l’aspect technique de ce business familial, par contre, Nawaz a pour tâche d’imaginer et de créer de nouveaux décors afin de plaire aux clients. « Des fois, un client vient nous voir avec une idée précise de ce qu’il veut. Je dois alors pouvoir mettre sur papier toute son imagination et ensuite la concrétiser », nous indique le lauréat du SME Innovation Award 2017.

Au cœur de l’innovation

Passionné par l’art et le design, Nawaz Sobany a toujours su qu’il allait faire carrière dans ce domaine. Mais au départ, l’idée de rejoindre l’entreprise de ses parents, Mustafa et Fareeda, ne l’avait pas encore séduit. Après les examens du HSC où il réussit brillamment dans ses deux matières de prédilection, il entama des études de Graphic Design à la branche locale de l’université de Curtin d’Australie et il a également un diplôme en AAA d’Afrique du Sud. Après ses études, il rejoint une agence de publicité comme directeur artistique. Ce n’est que quelque temps après qu’il décide de rejoindre l’entreprise familiale aux côtés de ses parents et de son frère. « Au départ, nous travaillions dans un petit bureau mais au fil des années, nous avons pu délocaliser nos activités dans un bâtiment de six étages à Bain des Dames, Cassis », souligne notre interlocuteur.

Aujourd’hui, la mission de Nawaz Sobany au sein de Fujiland est de créer de nouveaux décors et aussi d’apporter une touche d’innovation à chacune de ses réalisations. D’ailleurs, les mots création et innovation reviennent comme un leitmotiv dans tous ses propos. « L’innovation est ce qui nous démarque de nos concurrents. J’essaie de toujours apporter ma petite touche personnelle dans tous les projets que j’entreprends. Cela demande beaucoup de recherches et d’observation aussi. Quand je voyage, je suis toujours en train d’observer les œuvres, les décors, les pistes et autres jeux de lumières. Rien ne m’échappe », nous dit-il avec le sourire. Selon lui, l’accent mis par Fujiland sur l’innovation a permis à la société de décrocher la palme lors du SME Innovation Award.

Très créatif

Dynamique et entreprenant, le jeune directeur estime qu’il a beaucoup apporté en termes d’innovation depuis qu’il a rejoint la société. « Mon père est quelqu’un de très créatif et depuis tout petit, je l’ai vu travailler. Je suis certain que cela m’a inspiré à me passer et aider l’entreprise à grandir. Comme mon frère s’occupe de la gestion, j’ai plus de temps pour me pencher sur la conception des décors », poursuit-il. Si au départ, les débuts étaient difficiles, aujourd’hui, Fujiland surfe sur la vague du succès. Et pour faciliter les travaux, l’entreprise a des véhicules et des équipements modernes et compte même des toilettes mobiles avec climatiseur. Nawaz Sobany nous indique qu’il compte importer des marquises modernes avec des designs très tendances.

En ce qui concerne la clientèle de Fujiland, celle-ci est essentiellement locale mais l’entreprise compte également plusieurs clients internationaux. « Nous avons aussi décroché des contrats du gouvernement pour l’organisation de plusieurs événements à l’instar de la fête d’indépendance lorsque le Premier ministre indien, Narendra Modi, était l’invité d’honneur. Parmi nos clients internationaux, il y a des sportifs de haut niveau et d’autres VVIP. Nous avons eu l’occasion de travailler avec l’ancien gardien de but de Manchester United, Anders Lindegaard, et aussi avec Discovery Channel », souligne Nawaz. Il nous apprend qu’il peut organiser des événements pouvant accueillir entre 4000 et 5000 personnes. « Si le centre Swami Vivekananda ne serait pas en mesure d’accueillir autant de monde, alors nous pourrions organiser l’événement ailleurs avec tous les services et le confort souhaités », ajoute-t-il.

Néanmoins, Nawaz Sobany déplore le fait que ses œuvres sont constamment copiées par les concurrents dans le giron. Il trouve dommage que les gens ne prennent plus la peine d’apporter leur touche personnelle et innovatrice à leur projet. « Quand les gens copient mes œuvres, je le prends comme un compliment car ils ont certainement dû être émerveillés par ce que j’ai réalisé. Cela m’aide à avancer et innover davantage », dit-il

15% de remise en 2018 Primée au SME Innovation Award, la société Fujiland Events Ltd souhaite faire plaisir à ses clients en 2018. Ainsi, Nawaz Sobany nous indique qu’il va offrir une remise de 15% à ses clients pour les décorations des mariages en salle. « C’est une façon de remercier les clients qui nous font confiance », souligne-t-il. Les intéressés peuvent visiter la page Facebook de Fujiland.

