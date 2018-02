Naveed Afzal : «Je voudrais voyager dans l’espace»

La vie ne nous sourit toujours pas. Il y a des moments où nous faisons face à des difficultés mais cela forge notre caractère. Malgré, les difficultés, Naveed, ingénieur

à Mauritius Telecom, n’a pas baissé les bras.

Naveed, un ressortissant pakistanais vit à Maurice depuis plusieurs années. Il est venu chez nous avec sa femme et ils ont décidé d’y rester. Il trouve que Maurice est un pays agréable, calme et serein. « J’aime la simplicité des habitants, la nature et la liberté religieuse », dit-il.

Malgré son handicap, (amputation du pied), il poursuit sa carrière. « Après l’obtention de mon diplôme, j’ai eu un grave accident. J’ai vécu des moments très difficiles mais je n’ai jamais abandonné. Ma famille me soutenait tout le temps », ajoute-t-il. Ce jeune ingénieur gère un projet intitulé TIL (Teleconvergence InfoSystems Mauritius Ltd) et à temps partiel, il est responsable de ventes dans un magasin. Il importe aussi des produits du Pakistan.

Il a d’autres rêves qu’il veut réaliser « Je veut bien ouvrir un restaurant où je vais servir la cuisine pakistanaise et la cuisine mauricienne dans un style unique aux meilleurs prix. Mon plus grand souhait c’est de voyager dans l’espace », souligne-t-il.

Servir les gens

Naveed se félicite d’avoir rejoint la Jeune Chambre Internationale (JCI). « La JCI m’a beaucoup appris et je continue à apprendre. Cette année je suis membre du board. C’est la meilleure plate-forme pour faire émerger les qualités d’une personne. Je recommande aux jeunes de rejoindre la JCI pour améliorer leurs capacités et accomplir des œuvres sociales », dit-il.

FICHE Nom : Afzal

Prénom : Naveed

Date et lieu de naissance : 9 Janvier 1987, Pakistan

Réside à : Curepipe Ma famille…

Marié à : Arafah Qaiser Ur Rehman

Date : 16 Janvier 2015

Nom et profession de mon père : Muhammad Afzal, homme d’affaires

Meilleur conseil de mon père : « Sois honnête »

Nom et profession de ma mère : Nasreen Akhter, femme au foyer

Meilleur conseil de ma mère : « Prends soin de ton épouse »

Frères : Hafiz Muhammad Nauman Afzal, Muhammad Naqqash Afzal

Sœurs : Nawsheen Mustaasam, Nayab Afzal, Noor Afzal

La famille idéale : Une famille dont les membres se soutiennent les uns les autres Mes études…

École primaire : Sir Syed Pilot High School

École secondaire : Gujranwala Institute of Future Technology

Études tertiaires : Superior University Lahore, Pakistan

Un enseignant à qui je pense souvent: Défunt Sir Khuwaja Ishfaq

Matière (s) préférée (s) : maths, informatique, histoire, physique

Meilleur souvenir à l’école : Une fois j’ai fait école buissonnière et j’ai été puni le jour suivant Ma vie professionnelle…

Lieu/Année : Pakistan/2015 – Maurice /2016 jusqu’à ce jour

Pour être productif : être ponctuel et rester concentré

Le patron idéal : qualités de leadership et personnalité calme Mes goûts et préférences…

Animal préféré: Lapin

Sports pratiqués: Cricket, badminton, Basket ball, tennis de table, Squash, Tug of war, bowling, football,

Livre qui m’a marqué : le Quran

Dernier film vu : Stronger

Passe-temps : La cuisine

Plats préférés : black chana curry, paratha, lassi, kucha, saag , butter, tea, cheese omelette

Légume que j’aime : J’aime presque tout sauf le brinjal

Fruit que j’aime : Mangue

Boisson préférée : thé

Couleur préférée : Bleu ciel

Une date qui vous a marquée : 25 Mai 2012, 16 Janvier 2015

Personnage qui vous a marqué : Mon épouse

Moment préféré de la journée : L’aube

La vie en un mot : épreuve

Ce que je pense de l’amitié : Une relation qui dure sans attendre rien en retour

Ce que je pense de l’amour : l’amour maternel n’a pas de prix

L’homme / la femme idéal(e) : Muhammad (PBUH)

Ma définition du bonheur : Que je sois entouré de ma famille et amis

Mon plus grand défaut : faire traîner les choses

Mes plus grandes qualités : Chaleureux et amical

Ma source d’inspiration : la religion

Ma devise: être en bonne santé

Mon rêve : ouvrir un restaurant

