National Women Entrepreneurs Council : remise des certificats aux femmes entrepreneurs

Dans le cadre de la formation des femmes entrepreneurs, 82 participantes ont reçu leur certificat de formation en leadership au National Women Entrepreneurs Council à Phoenix. Le cours s’est déroulé une demi-journée par semaine sur une période de dix semaines, y compris une séance d’initiation.

L’objectif de ce WLP est de développer des femmes entrepreneurs et des leaders qui dirigent ou collaborent avec des ONG en leur donnant les outils appropriés et la confiance en soi nécessaire pour apporter des changements positifs dans leurs entreprises, leur communauté locale et la société en général. Le cours est adapté au public cible et livré en anglais, en français et en créole, afin de s’assurer que davantage de femmes au niveau de la base bénéficient pleinement de ce programme.. de nombreux modules tels que les compétences de vie, la sensibilisation au genre, la facilitation des finances, les compétences en leadership, la qualité et beaucoup d’autres. Le programme a été sponsorisé entièrement par l’ambassade des États-Unis.

Georgina Ragaven, conseillère de Fazeela Daureeawoo, ministre de l’Égalité des Genres, du Bien-être de la famille et du Développement de l’enfant, a lu le message de cette dernière qui était absente lors de la remise de certificats. “Être habilitée est un excellent cadeau pour toutes les femmes, je suis sûre que chaque module que vous avez rencontré a eu un impact positif sur vous, qu’il s’agisse de se découvrir par l’estime de soi ou d’écrire un plan d’affaires, un aperçu du projet pour mieux promouvoir votre entreprise ou votre mission. Vous avez eu les outils nécessaires pour réussir, c’est à chacune d’entre vous de les utiliser pour devenir de meilleurs entrepreneurs, leaders et décideurs. Mon ministère remercie l’ambassade des États-Unis et WIN de considérer l’importance de la formation des femmes à devenir des leaders et des décideuses,” souligne-t-elle dans son message.

Selon la ministre, l’autono-misation des femmes à Maurice ou n’importe où dans le monde, est très nécessaire pour parvenir à l’égalité des sexes. Quoique les Mauriciennes ont fait beaucoup de progrès depuis l’indépendance, elle nous fait comprendre qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir pour les femmes dans de nombreux secteurs.

Toutefois elle fait ressortir que “ce n’est pas la responsabilité de notre gouvernement, mais il incombe à chacun d’eux. Nous avons tous besoin de changer notre mentalité envers les femmes et de les encourager à relever le défi de croire qu’elles peuvent et montrer au reste du monde qu’à Maurice, ensemble, nous croyons en l’autonomisation des femmes.”

En conclusion, la ministre Fazeelah Daureeawoo, encourage les femmes qui étaient présentes d’agir comme un modèle pour d’autres femmes, à partager leurs connaissances, à utiliser l’information et les outils qu’elles ont acquis pendant le cours pour devenir des femmes plus actives, des entrepreneures et une source d’inspiration pour les jeunes femmes aspirantes à Maurice. “C’est un point d’entrée très puissant, car cela peut ouvrir la voie à une plus grande voix et une contribution plus efficace dans les organisations familiales, communautaires et formelles,” dit-elle.

Anuradha Nunkoo, la Présidente de WIN, a à cœur cet événement spécial. « Vous avez fait le choix d’être ici, faire partie de ce programme afin de faire une différence positive pour vous, pour votre famille et pour la société en général. Nous nous sommes engagées à nous aimer, à persévérer dans notre effort et à ne jamais abandonner face à tout échec que nous pouvons faire face parce que nous avons également appris que, par des échecs, nous nous développons et nous avançons, » dit-elle. Selon elle, « éduquer une femme et éduquer une nation » et l’avancement des femmes n’est pas « une révolution, mais une évolution », vers une société meilleure pour l’humanité.

