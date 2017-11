Naseeruddin et Nazia, boulangers : Privilégier des rapports de confiance avec les clients

Ouverture de la boulangerie

En mars 2017, tout a été mis en place et leur boulangerie a été inaugurée. Il a recruté deux employés pour l’aider. « Ma femme Nazia est ma plus grande inspiration et mon soutien. Je compte beaucoup sur elle quand il s’agit du travail. Elle est toujours à mes côtés, peu importe la situation, » explique-t-il. Ils vendent aussi des viennoiseries, des pains fourrés et autres pâtisseries. Pour tenir le coup, Naseeruddin a programmé ses heures de travail de 4h30 du matin à midi. Ensuite, il est remplacé par son épouse. « Durant la période initiale, nous devons économiser de l’argent pour pouvoir continuer les affaires. Nous ne pouvons pas tout investir en main-d’œuvre. Malgré les difficultés du début, les affaires semblent aller mieux, » estime Nazia. Naseeruddin ajoute que pour le bon développement d’un business, il est primordial de chercher un lieu fréquenté par beaucoup de monde. « Bien que j’habite à Triolet, j’ai préféré ouvrir ma boulangerie dans la capitale. Je travaille ici depuis des années et je sais qu’à Port-Louis, il est plus facile d’attirer des clients. Nous avons des clients réguliers et des clients qui passent. Mais nous nous assurons qu’ils reçoivent du pain chaud et frais dans notre boulangerie afin qu’ils y reviennent, » fait-il ressortir.