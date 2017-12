La MYF réunit les membres de son aile féminine

L’aile féminine de la Muslim Youth Federation (MYF), a célébré le Jashmé Eid Milaad-Un-Nabi (SAW), le samedi 2 décembre 2017 au centre Bayt-Ul-Nur, Cité Martial, Plaine Verte en présence des représentantes des groupements féminins de la MYF de plusieurs régions du pays et des personnalités.

La cérémonie qui était présidée par Shazia Farheen a débuté par un Quir’aat par Zunehra Joomun, de l’aile féminine de Pamplemousses, suivi par un Hamd par Salima Dowluth, de Port-Louis, un surah Wad Duha en français par Ferial Nakhuda, le naat Phool Se Taro par Bibi Najiha Goomany et Ashrafia Afifa de Brisée Verdière, le naat Thandi Thandi Hawa par Ayesha Siddiqua de Morcellement St. André, Anasheed en langue arabe par Hadia Joomun de The Vale, le Naat Téré Sadké Mein Aaka par Rabia Noorie de Brisée Verdière. Enfin, Sharmeem Hossen Krumtally de Plaine des Papayes a fait un discours en ourdoue. Soulignons que l’assistance a été émerveillée par le Naat shareef Hasbi Rabbi interprété par la jeune Zunehra Joomun.

Lors de son discours, Rahela Mooniaruk, la présidente de l’aile féminine a fait un appel aux dames présentes de participer aux activités de l’aile féminine de la MYF. Alima Shamima Soobratty a parlé de la vie du bien-aimé prophète Muhammad (saw) et de l’importance de l’unité. Le programme a pris fin par salaam par Firoza Soodhun et des doah par Aalima Shamima Soobratty.

