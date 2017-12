Musjid SHAN-E-MUHAMMAD : sa construction a été possible grâce à un don de terrain

La mosquée Shan-e-Muhammad se trouve à Triolet. La direction gère aussi une madrassah et fait du travail social au profit des habitants du village.

En 1995, Abdul Sattar Hossenbux, aussi connu comme Gorah (aujourd’hui décédé) a offert un terrain d’une superficie de 10 perches aux pour la construction de la mosquée. Dans la foulée, les habitants de la région se sont réunis pour fonder la «Shan-E-Muhammad Society ». Ainsi, en 1996 la masjid fut construite en bois et tôles. Plus tard en l’an 2000, la direction et les membres l’ont fait reconstruire en dur. Les mussalis faisaient leurs swalaats au rez-de-chaussée, c’est-à-dire là où se trouve aujourd’hui le parking. L’inauguration de la mosquée a été faite le premier jour du Ramadan 2004. C’est bhai Abdul Sattar Hossenbux qui va accéder au poste de muttawalli.

Madrassah

La direction gère aussi une madrassah. Cette école coranique offre des cours de Tajweed, lecture du Qur’aan, Fiqh, aadaab (bonne conduite) et langue arabe. La direction organise aussi un piquenique à l’ intention des enfants de la madrassah durant les vacances scolaires.

Activités

– Les mardis après Esha : leçons par le Mufti Ismail Mungur.

– Les dirigeants et des membres font du travail social au profit des familles défavorisées du village.

– Chaque jour après la prière Assar, une équipe de mussalis fait la propagation des enseignements de l’islam (Dawah) et va rencontrer des frères pour connaître leurs problèmes et les aider par la suite .

Causerie du Jummah du 3 novembre

Le mawlana Nazir Oodally, l’Imam de la masjid, a parlé de l’importance de la simplicité dans la vie d’un musulman. « Il nous faut éviter des extravagances. Le plus important, c’est de montrer de la reconnaissance envers Allah pour ses bienfaits à travers les namaz », insiste-t-il.

La gestion de la mosquée est assurée par les dirigeants. Ils sont : Nazim Allybuccus, Salim Mohamed, Eshan Fakeermamode, Ally Rengony et Parwez Jungal. La direction envisage sérieusement la possibilité que les prières quotidiennes se feront au rez-de-chaussée et non au premier étage comme c’est le cas actuellement. Car, des personnes âgées et d’autres mussallis qui sont malades éprouvent d’énormes difficultés pour accomplir leurs swalaats quotidiennes. La direction souhaite que les dirigeants d’autres masjids prennent cet aspect important en considération avant de construire une mosquée sinon les personnes âgées pourraient décider de ne plus venir accomplir leurs swalaats en congrégation.

Commentaires