Muhammad Farhaan Ghoora :un habitué des compétitions coraniques

Muhammad Farhaan Ghoora, habitant Camp Chapelon Pailles, est un habitué des compétitions coraniques internationales. Étudiant en HSC, Farhaan trouve le temps pour se consacrer à la lecture du coran qui est devenue une passion pour lui. Très jeune, il a exaucé le souhait de ses parents en complétant la mémorisation du Coran. Malgré son jeune âge, il a officié en tant que haafiz au musjid Dar -ul -Islam pour le namaz taraweeh en 2016. Cette année c’est au musjid Ar-Rayhaan de Pailles qu’il officie comme haafiz. D’une voix mélodieuse, il transporte les mussalis dans un monde de bien-être et parfois on entend des pleurs lorsqu’il psalmodie agréablement les versets du Coran.

Muhammad Farhaan a participé à plusieurs compétitions coraniques sur les plans national et international et a remporté plusieurs prix et des certificats d’excellence. Au mois d’avril 2017 il avait participé au 24 ème Universal Glorious Quraan Hifz Competition en Egypte. Au mois de mai c’est en Malaisie qu’il s’est produit et a subjugué l’assistance lors du 59ème International Competition où plus de 70 participants étaient présents.

Muhammad Farhaan est invité au mois d’octobre de cette année en Arabie Saoudite pour participer à la « Abdulaziz International Competition for memorizing the Holy Quraan and also recitation and interpretation ».

Le jeune homme n’oublie pas ses mentors qui l’ont guidé dans cette voie. Il remercie Eshan Jawaheer, Muhammad Goolam du Blue Crescent, Gafoor Cassim de l’ICC,Yousouf Joomun et le Dr Siddick Maudarboccus entre autres. Il n’a pas de mots pour exprimer sa gratitude envers ses parents qui l’ont guidé vers la mémorisation du coran. Muhamad Farhaan est le fils de Farhaad Bhai Ghoora, importateur de voitures bien connu de l’île. Ce dernier est un philanthrope qui n’hésite pas à aider ceux qui sont dans le besoin et participe à des actions de bienfaisance dans le chemin d’Allah.

