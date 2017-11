Le ton est monté entre Aadil Ameer Meea et la Speaker

Le ton est monté d’un cran entre Aadil Ameer Meea et la Speaker, Maya Hanoomanjee, mardi, à l’Assemblée nationale. La question du député du MMM était adressée au Premier ministre, Pravind Jugnauth, et concernait les conditions d’emploi du secrétaire financier, Dev Manraj. Lors de son intervention, il a demandé à la Speaker pourquoi sa question a été modifiée par le secrétariat de l’Assemblée nationale.

Aadil Ameer Meea devait soulever un « point de droit » et a indiqué que le Premier ministre avait auparavant répondu à une question similaire qui concernait Gérard Sanspeur,. C’est alors que Maya Hanoomanjee est intervenue pour lui faire part que selon les « Standing Orders », les questions parlementaires peuvent être modifiées par le secrétariat. Néanmoins, le député mauve est revenu à la charge et a insisté pour avoir des explications sur la modification de sa question (No. B/667). Les prises de bec se sont enchaînées et la majorité de membres l’opposition s’en est prise à la Speaker.

Pour rappel, Aadil Ameer Meea a souhaité, à travers sa question, avoir des précisions sur les conditions d’emploi de Dev Manraj, les salaires et autres bénéfices perçus par ce dernier, la voiture qui lui est allouée et ses missions à l’étranger ainsi que ses per diem. En réponse au député du MMM, Pravind Jugnauth a indiqué que Dev Manraj a été embauché le 9 octobre 2013 sur une base contractuelle de 2 ans. « Son salaire ainsi que ses bénéfices étaient établis selon le Pay Research Bureau pour le poste de secrétaire financier. En 2014, lorsque ce gouvernement est venu au pouvoir, Dev Manraj a conservé son poste avec les mêmes conditions d’emploi », a-t-il indiqué.

Pravind Jugnauth a également ajouté que le contrat du secrétaire financier a été renouvelé par la PSC pour une période additionnelle de 2 ans avec effet à partir du 9 octobre 2015 et septembre 2017. « Il devait percevoir une allocation additionnelle de Rs 40,000. Les conditions d’emploi de Dev Manraj ont été revues selon le rapport du PRB en date de 2016 et il perçoit à présent un salaire de base de Rs 164,000 », a déclaré le Premier ministre. Soulignons qu’au moment des questions supplémentaires, Aadil Ameer Meea a dit ne pas souhaiter aller de l’avant car il n’a pas reçu les réponses voulues.

