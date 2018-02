Mohamud Wassiim Chitbauhul : sourd-muet mais super actif

Wassim est sourd-muet de naissance. Ce qui ne l’empêche pas de vivre pleinement sa vie. Il est plein d’énergie et n’éprouve aucune gène pour vivre parmi les gens normaux. À 22 ans, il rêve de trouver un nouvel emploi. Quand nous l’avons rencontré chez lui à la Cité Martial, Plaine Verte, Wassiim avait l’air tout heureux de savoir qu’on est venu faire un reportage sur lui et que sa photo sera publiée dans le journal STAR. C’est Moubasheer, son frère aîné, qui a agi comme interprète pour le langage des signes.

Agé de six ans, Wassiim, fait ses premiers pas dans un établissement scolaire, la «Society for the Welfare of the Deaf » à Beau-Bassin. Il suit des cours sur le langage des signes et poursuit ses études du cycle primaire. C’est là qu’il va s’épanouir avec les autres enfants qui souffraient des mêmes handicaps.

En 2009, il réussit à ses examens du CPE, pour la plus grande satisfaction des ses enseignants et parents. Encouragé par ce résultat, il entre à la section secondaire dans la même école, où il étudiera pendant 4 années. Il quitte l’école avec le «Certificate of Prevocational Education » en poche avec les résultats suivants : English Literacy C. French Literacy B. Basic Numeracy B.

ntegrated Science A. Basic Computer Studies A. Arts and Crafts C. Environnement Studies C. Basic Cookery and Home Science A. Basic Sewing and Garment Making A.

Wassiim est un jeune homme doué de grandes qualités. Il est aussi détenteur d’un «Certificate of Proficiency for Completing Adobe Photoshop (Level 1) » (Grade 1), d’un «Basic Food and Beverage Service” attribué par l’Ecole Hôtelière Sir Gaëtan Duval et aussi du trophée « Bronze Standard of The Duke of Edingburgh’s International Award ».

Son premier emploi C’est grâce à la générosité de Pick-N-Eat Ltd du groupe de KFC, à Ebène, que Wassiim a décroché son premier emploi. Il y travaillait comme serveur de 2014 à 2016. «Je prenais à cœur mon travail. Certains membres du public essayent de communiquer avec moi par le langage des signes. C’est très passionnant. Maintenant je compte trouver un nouvel emploi », dit-il. Wassiim ambitionne de travailler un jour comme Steward d’aviation ou dans un restaurant à l’aéroport International. Amoureux du sport, le football en particulier il joue comme arrière droit de son équipe le «Deaf Mauritius Team » qui a remporté le tournoi organisé par le ministère de la Jeunesse et du Sport en novembre dernier à l’Ile de la Réunion contre le « Handisport de la Réunion » sur le score de 3 buts à 2. Il pratique aussi la course à pied et l’haltérophilie. Son passe temps : faire des randonnées dans la Nature. Son rêve : accomplir un jour le Hajj. Wassiim lance un appel au Premier ministre d’avoir une pensée pour le sourds-muets afin qu’ils trouvent du travail. « Il ne faut pas nous ignorer à cause de notre handicap. Si c’est possible je voudrais rencontrer Pravind Jugnauth à cet effet. Je tiens à remercier tous mes enseignants et en particulier la directrice de l’école, Mademoiselle Noorjehan Joonas », conclut-il.

