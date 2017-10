Mohammad Moniri Nik, ambassadeur iranien : «Tant que l’Amérique dictera sa politique, il n’y aura pas de paix dans le monde»

Mohammad Morini Nik, ambassadeur iranien avec résidence à Madagascar, était en visite à Maurice récemment. Il a rencontré le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et il lui a parlé de l’aide que pourrait apporter son pays à l’île Maurice. Mohammad Moniri Nik est d’avis que tant que l’Amérique dictera sa politique, il n’y aura pas de paix dans le monde.

Votre excellence comment se portent les relations entre l’Iran et l’île Maurice ?

Ce sont des relations qui datent depuis très longtemps et remontent aux années 40. L’Iran a un grand respect pour votre île. Nous pouvons consolider davantage cette relation de confiance et proposer notre aide dans divers domaines.

Comment est-ce que l’Iran pourra aider l’île Maurice?

Je pense que l’aide que nous allons proposer doit être dans différents secteurs et les deux pays doivent en tirer profit. It should be in the light of a win-win policy. L’Iran a une économie solide et nous avons des produits de bonne qualité qu’on peut proposer à l’île Maurice à un bon prix. La qualité de nos produits est supérieure à celle des produits qu’on trouve en Europe. L’île Maurice pourrait être pour nous une porte d’entrée sur le marché africain et nous pouvons créer de l’emploi pour les Mauriciens. Durant les prochaines décennies, le continent africain prendra beaucoup d’importance car le sous-sol africain regorge de richesses. Il ne faut pas oublier que l’Iran est un producteur de gaz et de pétrole. Vous pouvez acheter vos produits pétroliers directement de l’Iran au lieu de passer par des intermédiaires. Cela va vous coûter la moitié de ce que vous payez actuellement.

Que faut-il faire pour attirer les touristes iraniens à Maurice?

L’île Maurice est un pays de rêve avec une population multiraciale. Je pense que le ministère du Tourisme doit organiser un « roadshow » en Iran pour faire connaître aux Iraniens ce que vous proposez. L’Iran est un pays dont les habitants sont de confession musulmane et les familles iraniennes recherchent une destination en toute sécurité et une place où les familles pourront passer leurs vacances d’après les normes islamiques. Je suis certain que l’île Maurice a toutes les facilités pour offrir aux Iraniens des vacances de rêve. N’oubliez pas aussi que votre pays peut attirer des hommes d’affaires iraniens qui sont intéressés à faire du business avec les Mauriciens. Nous pouvons exporter des produits de qualité tels que le ciment, la céramique, les outils de construction et les pièces de rechange.

Dans quel domaine l’Iran pourrait-il proposer son aide à Maurice ?

Dans l’immédiat nous pouvons offrir des bourses dans le domaine de la recherche.Nous pouvons proposer notre aide dans le domaine de la santé en offrant des bourses à des médecins mauriciens. Je suis confiant que des bourses peuvent être offertes dans le domaine des études islamiques.

Votre pays se lance dans le projet de métro léger bientôt. L’Iran à une grande expérience dans le métro et nous pouvons aider votre pays. Savez-vous que seulement à Téhéran la capitale, il existe 7 lignes de métro et 7 millions de personnes utilisent les lignes chaque jour ? Je suis sûr que si le gouvernement mauricien fait une demande, nous allons vous apporter notre aide.

Vous avez rencontré le Premier ministre mauricien au cours de votre visite. De quoi avez-vous discuté?

Le Premier ministre mauricien a une vision pour son pays qui sera bénéfique pour son peuple. Nous avons parlé de coopération et avons discuté de certains sujets. J’ai aussi rencontré le ministre du Commerce et de l’Industrie, le ministre de l’Énergie et le ministre des Affaires étrangères. Durant mon séjour j’ai eu une session de travail avec les dirigeants de la chambre de commerce musulmane pour proposer l’aide de la chambre de commerce de l’Iran. Un «memorandum of understanding « sera signé entre les deux chambres de commerce bientôt. Une exposition des produits iraniens sera organisée bientôt à Maurice pour faire découvrir aux Mauriciens les produits iraniens. Savez-vous que nous produisons des voitures que nous exportons ?

Votre Excellence, l’Iran a développé un programme nucléaire. L’Amérique dit que c’est un danger pour le monde.

(Sourire) L’Iran n’a jamais été un danger pour le monde. À 8 reprises l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a publié un rapport pour certifier que nous ne sommes pas un danger pour le monde et que nous n’avons pas de bombe atomique. Nous travaillons sous le contrôle de l’ AIEA. .Je peux vous assurer que l’Iran n’a aucun plan pour développer des armes nucléaires.

Comment se portent vos relations avec l’Arabie Saoudite?

Tous les pays musulmans sont des pays frères. Nous les avons invités à partager cette amitié mais les dirigeants font la sourde oreille à nos propositions. Nous avons souffert de la guerre durant 8 années et des armes provenant des superpuissances ont été utilisées contre notre peuple. Nous avons beaucoup de martyrs qui ont donné leur vie pour faire triompher une cause juste.

Cette année 84 000 pèlerins ont accompli le hadj en Arabie Saoudite. Nous exigeons la sécurité pour les pèlerins iraniens.

Que pensez-vous de la guerre en Syrie et dans d’autres pays musulmans du Golfe?

Ils ont le droit de décider de leur avenir et n’ont pas besoin de l’Amérique pour décider pour eux. Tant que l’Amérique dictera sa politique, il n’y aura pas de paix dans le monde. Actuellement la tendance partout dans le monde est de laisser le peuple décider de ce qu’il croit bon pour son pays. Des innocents vont perdre la vie dans la guerre. C’est la réalité de la guerre et ce sera tout le temps comme ça.

