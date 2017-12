La ministre Jadoo Jaunbocus annonce un Children’s Bill

Le député Reza Uteem a adressé une série des questions à la ministre Roubina Jadoo Jaunbocus sur les établissements d’hébergements et centres de refuge pour les enfants. Le député mauve voulait connaitre sur le nombre d’enfants qui résident dans ces centres, les employés qui y travaillent, les plaintes reçues concernant les conditions de travail et les mesures prises pour remédier à la situation.

La ministre Roubina Jadoo Jaunbocus a répondu qu’il y 19 Residential Care Institutions dont cinq appartiennent au gouvernement et 14 sont la propriété des ONG. Elle a fait ressortir que parmi les cinq appartenant au gouvernement, deux sont gérés par le Conseil national des enfants (NCC) et trois sont gérés par les ONG en vertu d’un contrat de gestion. Concernant, les diverses plaintes, elle a indiqué qu’en mai 2015 un Fact Finding Committee présidé par Denis Vellien a été mis en place pour enquêter sur les plaintes reçues concernant la gestion de ces centres. « Ses recommandations ont été rendues publiques en novembre 2015 et un Fact-Finding Committee Report’s Implementation Committee a été créé en décembre 2015. Son plan a été implémenté en mai 2016 et plusieurs recommandations ont été implementées, dont la plupart ont connu le succès, » a-t-elle expliqué.

La ministre aussi élaboré sur la relocalisation des enfants. Elle a affirmé que son ministère assure un suivi régulier et des visites d’inspection sont faites afin s’assurer que les conditions de vie des mineurs sont favorables. Le député Osman Mahomed a demandé des précisions sur le rapport annuel de l’Ombudsperson sur le fait que des employés font face à des difficultés et ne sont pas bien équipés pour affronter des situations difficiles.

A cette question, la ministre a fait ressortir qu’il y a un besoin urgent de formation. Ainsi, récemment quelque 50 membres du personnel ont été formés. Elle a aussi indiqué que le rapport Vellien comprend une longue liste de recommandations et certaines ont été mises en pratique . « Mon ministère accorde une grande attention à la réintégration des mineurs au sein de leurs familles pour réduire le nombre d’enfants dans les centres, » a-t-elle dit. Durant cette intervention, elle a annoncé que son ministère travaille sur un projet de loi pour les enfants (Children’s Bill).

