Milad Raza Qadri : «La drogue mène vers le terrorisme et l’extrémisme»

Le célèbre naatkwan, Milad Raza Qadri, dans un entretien qu’il nous a accordé, met en garde contre la consommation de la drogue qui mènerait vers le terrorisme et l’extrémisme. Il souhaite que les Mauriciens fassent toujours preuve de tolérance et continuent à coexister pacifiquement.

Votre quatrième visite à Maurice est placée sous le signe de la paix et de l’unité. Comment comptez-vous faire passer votre message?

Comme on le sait, les naats contiennent des paroles du saint prophète Muhammad (pssl) qui transmettent un message de paix et d’unité à toutes les composantes de la société. Ceux qui écoutent les naats avec sincérité sont touchés par les paroles et ils transmettent à leur tour le message aux autres communautés. Cette visite comporte un volet social et j’en profiterai pour rencontrer les non musulmans. Je lance une invitation aux non musulmans à venir au musjid pour écouter le message du prophète Muhammad (pssl). Une place spéciale est prévue pour eux et ils seront accueillis avec honneur.

La drogue synthétique touche majoritairement des jeunes. Comptez-vous rencontrer des jeunes pour leur parler des méfaits de la drogue?

Certainement . Il est prévu que j’aurai une session de travail avec une centaine de jeunes pour leur expliquer comment ils mettent leur vie en danger. Je vis dans un pays où l’accès aux drogues est facile. Près de chez moi, les jeunes sont accrocs à la drogue dure. Mais je suis resté à l’écart de ce fléau qui fait plus de victimes que les accidents de la route. Durant mes interactions avec les étudiants, je vais réciter des naats avec des paroles du saint prophète Muhammad (pssl) et ces paroles vont pénétrer directement dans leur cœur.

Quels effets peut avoir la drogue sur le comportement?

La consommation de drogue mène vers la délinquance. Si vous restez loin de la drogue et de l’alcool, c’est à ce moment que votre vie connaîtra la tranquillité et votre esprit connaîtra la paix. Quand quelqu’un est sous l’influence de la drogue, il peut faire n’importe quoi. La drogue peut conduire vers la violence, le terrorisme et l’extrémisme. Le terrorisme et l’extrémisme violent sont deux fléaux qui sèment la mort et la destruction. La solution c’est d’apprendre les enseignements du prophète Muhammad (pssl) et de modeler notre vie sur la sienne parce que l’islam est basé à 75% sur les droits humains.

Vous avez lancé une invitation aux non musulmans pour venir assister à vos récitals. Pourquoi?

Comme je vous ai déjà répondu, j’ai personnellement invité les non musulmans à venir écouter les paroles du saint prophète Muhammad (pssl) qui appellent à l’amour, la paix et l’unité. Nous devons montrer l’exemple que l’islam est une religion non violente , une religion de grande tolérance et une religion qui respecte les droits humains. Le monde entier fait face aux problèmes de violence et de délinquance. Nous devons nous réunir pour trouver des solutions ensemble. Il n’y a aucun mal à ouvrir les portes de nos musjids et inviter les non musulmans au dialogue. À l’époque du prophète Muhammad (pssl) il avait l’habitude d’inviter les Chrétiens à prier dans un coin de la mosquée.

Votre visite aura un volet social basé sur le partage. Parlez-nous en.

Effectivement. Cette année avec l’équipe d’organisateurs de Qadri’s Islamic Collection du frère Taymoullah Noorally nous comptons faire une collecte de vivres au Square Kadhafi le dimanche 4 mars 2018. Nous allons ensuite distribuer les vivres à plus d’une centaine de personnes issues de toutes les communautés de l’île. Nous participerons aussi à un don de sang le matin toujours au Square Khadafi. J’en profite pour inviter tous les Mauriciens à venir nous rejoindre pour participer à ces deux activités. Nous partagerons aussi un repas avec les orphelins de Yateem Khanna.

La distribution de vivres aux non musulmans provient aussi des enseignements du Saint Prophète Muhammad (pssl).Dans un hadith il est écrit qu’un Blanc n’est pas plus supérieur qu’un Noir et un Noir n’est pas plus supérieur qu’n Blanc. Tout le monde est égal sur terre.

L’île Maurice célèbre son 50 ème anniversaire d’indépendance le 12 mars prochain. Quel est votre message?

Je présente mes vives et chaleureuses félicitations au peuple mauricien. J’ai appris à vous connaître et je vous admire parce ce que vous êtes des braves gens qui font honneur à leur pays. Le brassage réussi des races et des cultures est unique au monde. Continuez à faire preuve de tolérance et préservez cette coexistence pacifique. Je prie pour que votre peuple reste soudé et uni.

Je voudrais dire aux jeunes de rester loin des choses négatives et de ne pas répondre par la haine sur les réseaux sociaux.

Aux musulmans je leur dis de vivre en harmonie avec les non musulmans mais de préserver votre identité.

