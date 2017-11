Middlesex University Mauritius : un nouveau campus à Cascavelle

Middlesex University Mauritius, présente à Maurice depuis 2010, ouvre son nouveau campus au cœur de Uniciti, la prestigieuse ville intégrée du groupe Medine à Cascavelle. Le lancement officiel du nouveau campus s’y est tenu, le mercredi 8 octobre, en présence de la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, du vice-chancelier de Middlesex University, le Professeur Tim Blackman, qui a fait le déplacement d’Angleterre, pour l’événement, et d’un parterre d’invités.

Le nouveau campus, qui est opérationnel depuis le 22 septembre, jouit d’infrastructures modernes et est à la fine pointe de la technologie. Leela Devi Dookun-Luchoomun s’est dit impressionnée tant par l’infrastructure que par la riche palette de cours offerte par l’université. « La réputation de Middlesex University n’est plus à faire, tant à Maurice que dans le reste du monde, l’université ayant reçu plusieurs distinctions pour la qualité de ses campus à l’étranger. Les nouveaux locaux de Middlesex University Mauritius s’inscrivent certainement dans cette lignée. Ce développement cadre donc parfaitement avec la vision de notre gouvernement, qui est de transformer Maurice en véritable hub régional pour l’éducation », a-t-elle souligné.

Fruit d’un partenariat entre Middlesex University et le groupe Medine, la filiale mauricienne propose, en effet, une grande diversité de cours, allant de la comptabilité à la finance, en passant par le droit, la psychologie, les relations publiques, et la technologie informatique, entre autres. L’institution propose aussi des programmes de deuxième cycle, notamment une maîtrise en leadership pédagogique et management, une maîtrise en psychologie appliquée et une maîtrise en droit international des affaires.

