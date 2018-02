La MHC fait un don de Rs 1 m au Prime minister’s Relief Fund

Deepak Balgobin, le chairman de la Mauritius Housing Company (MHC) a fait un don de Rs 1 million au Prime ministe’rs Relief Fund au nom de cet organisme pour venir en aide aux sinistrés du cyclone Berguitta et aux victimes des récentes inondations.

La remise du chèque a eu lieu au bureau du Premier ministre le mercredi 14 février 2018. Pravind Jugnauth a remercié le Chairman pour cette aide et l’a félicité pour son engagement et son désir de venir en aide aux personnes touchées par le cyclone Berguitta et les victimes des inondations. Deepak Balgobin nous a déclaré qu’il était normal que son organisme participe à cet élan de solidarité pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Il nous indique que ce n’est pas la première fois qu’il s’engage aux côtés des victimes de calamités. Dans le passé, il avait à maintes reprises participé à des actions humanitaires.

«J’ai une formation de travailleur social et comme un vrai patriote c’est mon devoir est d’aider les déshérités de notre société, » laisse-t-il entendre. Soulignons que le Chairman de la MHC était lui aussi descendu sur le terrain lors du cyclone Berguitta pour offrir son aide aux sinistrés dans les centres de refuge. Avec d’autres personnes il avait fait le tour de l’île pour voir comment la MHC pouvait aider ceux dont les maisons avaient été inondées.

