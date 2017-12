MFDC Inter College Film Competition 2017 : le Piton State College à l’honneur

La seconde édition de l’Inter College Film Competition 2017 organisée par la MFDC (Mauritius Film Development Corporation) a souri au collège d’État de Piton qui a obtenu le prix du public (meilleur film), celui des meilleurs effets spéciaux et d’autres prix lors de la cérémonie de remise des prix au MGI à Moka en présence du ministre, de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, du directeur de la MFDC et d’autres invités. Les élèves du collège ont présenté un court-métrage intitulé «Run» qui retrace les ambitions d’un athlète pour représenter son pays dans des compétitions de haut niveau.

La mise-en-scène du court-métrage a été réalisée par Ankush Chetan Doorbeejun, directeur et vidéographe. Faisaient partie du casting : Teddy Reine de Carthage dans le rôle principal comme Fabrice Laurent, Ibrahim Niamut (entraîneur), Daneesh Bhojraz (le père de Fabrice). Philippe Lew Kim Ping (Ryan Lew).

L’équipe de production était composée, d’Ismail Imrit , Roshan Seeam, rédacteur en chef, Hiteshsingh Yudish Nutcheddy (vidéographe assistant) et Mme Vidya Sookun (coordinatrice du projet). Le film est d’une durée de 15 minutes, et a demandé un mois de tournage. Pour cela, il a fallu relever bien des défis. « C’est grâce à l’esprit d’équipe que nous devons notre succès » nous dira Ankush Chetan Doorbeejun le réalisateur du court métrage. « Et c’est qui a été aussi notre point fort, la persévérance. Il n’y a pas eu de découragement ni de frustration dans notre équipe», ajoute-t-il.

Le film a obtenu pas moins de 6 trophées. «Ce fut la plus grosse surprise pour toute l’équipe », s’est enthousiasmé Ibrahim Niamuth.

Soulignons que l’année dernière le collège avait pris part à une compétition de court-métrages organisé par «VIVO Energy » sur la sécurité routière et avait enlevé le deuxième prix.

Commentaires