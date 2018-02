Metro Express : les villes transformées en grand chantier

Le public doit prendre son mal en patience en circulant dans les villes. Les embouteillages seront conséquents jusqu’à la fin de l’année dans le sillage des travaux en vue de la mise en place du métro Express.

De plus, le Central Electricity Board (CEB), la Central Water Authority (CWA), la Wastewater Management Authority (WMA), la Road Development Authority (RDA) et la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU) ont chacun un calendrier de travail par rapport aux travaux. Les travaux du Central Electricity Board, qui comprennent l’aménagement souterrain des câbles débuteront à partir du 14 février en même temps que la mise en place de quelque 32 kilomètres de tuyaux par la Central Water Authority alors que ceux de la Wastewater Management Authority débuteront fin mars. Les travaux de Larsen and Toubro, se feront en deux phases : le déplacement des infrastructures des utilités publiques et l’aménagement des infrastructures ferroviaires. Ces travaux débuteront en juin et s’étaleront sur une période de six mois et devront être complétés d’ici fin décembre.

Synergie souhaitée

à l’issue d’une réunion de coordination sur les grands travaux d’infrastructures, vendredi, le Premier ministre-adjoint et ministre de l’Énergie et des Services publics, Ivan Collendavelloo, souhaite une synergie entre tous les organismes. « Maintenant que Maurice est devenu un grand chantier, il est normal que les inconvénients soient plus fréquents et la population mauricienne doit se préparer à un changement dans ses habitudes quotidiennes. Cependant, il faut que toutes les équipes travaillent en étroite collaboration assurant une meilleure coordination afin de minimiser des inconvénients », dit-il.

Il a été décidé qu’une réunion de coordination aura lieu quotidiennement, sous la présidence du maire de Beau Bassin/ Rose Hill, sur les travaux effectués la veille. Le comité aura trois interfaces : les travaux publics, la circulation et les déviations routières et les doléances. Ce comité soumettra son rapport, chaque lundi, au comité présidé par le ministre Nando Bodha, sur l’avancement des travaux ayant trait au Metro Express.

Concernant la promenade Roland Armand, le comité a passé en revue les choix techniques par rapport à l’alignement, l’intégration du réseau routier avec le Métro Express et les problèmes liés à l’environnement. Quelque 100 arbres seront transplantés dans la région, 100 autres abattus et 25 seront sauvegardés.

Le comité a été informé de l’aménagement d’un parc sur une superficie de 9 arpents entre Rose Hill et Ebène où seront plantés 2000 arbres et palmiers et 100 000 plantes arbustives et plantes vivaces tropicales, natives et endémiques de Maurice. Les travaux de ce projet au coût de Rs100 millions devront démarrer très prochainement.

