Metro Express : Paul Bérenger condamne « l’incompétence » du GM

Le leader du MMM condamne la façon de faire et l’incompétence du gouvernement. Il faisait référence aux récents événements survenus à La Butte et Barkly dans le sillage du projet Metro Express. Paul Bérenger s’élève également contre une politisation à l’outrance de ce projet.

« Nous faisons notre travail au Parlement comme sur le terrain. Mais je ne suis pas d’accord avec une politisation à outrance qui entoure la délocalisation des familles de La Butte et Barkly. » C’est ce qu’a déclaré Paul Bérenger lors de sa conférence de presse hebdomadaire, ce samedi 9 septembre. « Me nu tou kone ki sa na ine derape, li pa aide sa. » Le MMM a toujours prôné le dialogue et donc condamne « l’incompétence » du gouvernement sur le projet Metro Express.

« Nous condamnons la façon de faire du gouvernement, surtout la brutalité de certains. C’est déplorable de se servir de la police et des officiers de la SMF pour la démolition des maisons. Banne minis ine sove lake ant lazam. Mais aussi après la mort, la tisane. Nous avons vu des sanctions à la NSS et aussi à la MBC. Zot mem mete, zot mem tire », souligne Paul Bérenger. Il s’en est également pris au ministre Etienne Sinatambou qui selon lui, a surclassé le ministre Showkutally Soodhun comme le « clown national. »

Pour lui, le Metro Express est un projet de « tramway » et non de « Metro ». « Le projet ne coûtera pas Rs 18.8 milliards, mais beaucoup plus. Si le Metro Express fonctionne à 25 % comme à Edimbourg, nous nous dirigerons vers une catastrophe financière budgétaire. » Paul Bérenger demande au gouvernement de rendre public le « updated feasibility report » de 2013. Il dénonce également le ministre Nando Bodha à cet effet. « Il avait affirmé que le rapport sera rendu public une fois le contrat alloué. Le ministre Bodha a complètement disparu. Pa kone si li passe enba tram. Li ankor pe okip simin Verdun, » dit-il.

Intégration de Danielle Selvon et Sheila Bunwaree au MMM Le leader du MMM annonce qu’il rencontre Sheila Bunwaree la semaine prochaine pour la deuxième fois pour discuter de son éventuelle adhésion au sein des Mauves. Idem pour la députée Danielle Selvon. « Les choses vont s’éclaircir dans les jours à venir. » Paul Bérenger affirme que d’autres personnes intégreront prochainement le MMM. « Certains journaux annoncent la candidature de Sheila Bunwaree au no. 16 ou no. 20, ce n’est pas encore décidé à ce stade». Il ajoute qu’il n’y aura aucun rapprochement entre le MSM et le MMM qui prépare activement sa liste de 60 candidats pour les prochaines élections générales.

Commentaires