Météo – Summer Outlook : entre six et huit cyclones attendus

Le Summer Outlook de la station météorologique a été présenté lors d’une conférence de presse en début de semaine. Entre six et huit formations cycloniques sont attendues lors de la période estivale qui a débuté le 1er novembre et prendra fin le 15 mai 2018.

Rajan Mungra, le directeur des services météorologiques, indique que selon les prévisions, la météo s’attend à une moyenne de 1 350 mm de pluie pour cet été. Des conditions météorologiques extrêmes, des flash floods, des précipitations fréquentes ainsi qu’une température supérieure à la moyenne sont également attendues pour la période estivale 2017/2018. «On estime qu’il y aura entre six et huit formations cycloniques, ce qui est inférieur à la normale», a indiqué Rajen Mungra. Et selon le directeur de la météo, ces cyclones « n’affecteront pas nécessairement Maurice », mais « se situeront dans le bassin sud-ouest de l’océan Indien ». La première formation cyclonique a été appelée Ava.

Par ailleurs, Rajen Mungra ajoute que le pays sera arrosé par des averses localisées du 1er novembre au 14 décembre mais que les averses estivales arriveront vers la deuxième semaine de décembre. Selon les prévisionnistes de la station, les précipitations seront plus importantes de janvier à mars. « Ces averses seront accompagnées de conditions météorologiques extrêmes, de grosses pluies et de flash floods. Ces conditions sont liées au phénomène du réchauffement climatique qui affecte la planète», fait ressortir Rajan Mungra. En ce qui concerne la température, celle-ci sera de plus de 35 degrés à Port-Louis et pourrait atteindre les 32 degrés à Rodrigues. Pour ce qui est de la pluviométrie, 1 350 mm de pluies sont attendues à Maurice alors qu’un volume de 550 mm est attendu pour Rodrigues.

