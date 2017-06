Messages Eid

Message de la Présidente de la République : «Notre pays une référence en matière de tolérance, de paix …»

Assalamualaikum à tous Le mois de Ramadan touche à sa fin et je profite de cette occasion pour vous saluer tous et pour vous souhaiter Eid Mubarak et vous adresser mes vœux de bonheur et de prospérité.

Mes chers compatriotes, nous avons chaque jour l’occasion de réaliser la chance que nous avons de vivre à l’île Maurice, un pays multiculturel où chaque religion est respectée et où Eid est maintenant une fête nationale. La fête d’Eid est célébrée après un mois de sacrifice, de pardon, de prière, de communion et de valeurs partagées. Ce sont là, les vertus qui cimentent notre communauté de destin et qui font de notre pays une référence en matière de tolérance, de paix, de solidarité et du vivre-ensemble. Nous devons chaque jour célébrer notre diversité et nous avons tous la responsabilité d’encourager le dialogue inter-communautaire et inter-religieux afin de renforcer notre tissu social et nous enrichir de nos différences.

Alors que plusieurs pays dans le monde sont constamment déchirés par la violence, l’intolérance et des injustices, nous ne pouvons qu’être reconnaissants de connaître la paix et l’harmonie dans notre île Maurice. Ayons donc, à l’occasion de cette fête, une pensée spéciale pour ceux et celles qui ont perdu des êtres chers et qui vivent dans des sociétés où la paix demeure malheureusement un vain mot.

Ameenah Gurib-Fakim

Message du Cardinal Maurice E. Piat : «Ce mois de jeûne invite l’Homme à la frugalité et à une vie plus simple»

Chers Frères et Sœurs Musulmans, Au nom de la communauté catholique de Maurice et en mon nom personnel, je suis heureux de vous adresser mes vœux à l’occasion de la fête de Eid-Ul-Fitr qui conclut le mois du Ramadan.

La société actuelle est marquée par la consommation à outrance, par le gaspillage et pousse à la surexploitation de la nature mettant ainsi en péril notre planète terre et notre environnement. Ce mois de jeûne par la discipline qu’il impose, invite l’Homme à la frugalité et à une vie plus simple. La joie et le partage dont vous témoignez à l’occasion du mois de Ramadan et de la fête qui le conclut montre bien qu’un authentique bonheur humain peut fleurir au sein d’une vie simple et fraternelle.

Dans son encyclique « Laudato Si » sur « la sauvegarde de la maison commune », le Pape François nous rappelle que « la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure ». En tant que croyants, nous avons la responsabilité d’être ensemble les gardiens de ce monde que Dieu nous a confié pour notre bien à tous. Cette frugalité joyeuse et cet esprit de partage sont les valeurs clé qui nous permettront de protéger notre environnement et de le transmettre en bon état aux générations futures.

Je souhaite qu’ensemble nous puissions avancer sur ce chemin de paix et prendre soin de cette portion de la famille humaine qui vit sur nos îles. Joyeuse Fête de Eid-Ul Fitr. Que Dieu vous bénisse.

Fraternellement,

Cardinal Maurice E. Piat

Evêque de Port-Louis

Message du Dr Anwar Husnoo : «Le jour de l’Eid est un moment de réconciliation et de pardon»

« Le jour de l’Eid-Ul-Fitr représente pour moi un jour très spécial car il symbolise la joie, l’adoration, la fraternité et la solidarité. En ce jour bienheureux, je vais me réveiller tôt le matin, comme c’est le cas tous les jours, pour accomplir le swalaat-ul-Fajr. Ensuite, je consacrerai un peu de mon temps à la lecture du Quran en attendant de participer à la prière spéciale de l’Eid à la mosquée de Quatre-Bornes.

Après cette prière, je vais me rendre à la maison pour souhaiter à ma famille un Eid Mubarak et déguster un succulent vermicelle. Puis, je me rendrai à Plaine-Verte à la Sunni Razvi Society pour participer aux célébrations officielles de l’Eid-Ul-Fitr où seront présentes, plusieurs personnalités, dont le Premier ministre. Par la suite, je vais me diriger au cimetière de Riche Terre pour prier pour mes proches aujourd’hui décédés.

Après Plaine-Verte, direction Quatre-Bornes ou je rejoindrai ma famille autour d’un repas familial pour savourer un délicieux briani. Après le déjeuner, je prendrai l’avion pour Kigali au Rwanda, pour assister au Forum africain de la santé sur les maladies non-transmissibles, organisé par l’Organisation mondiale de la santé.

Le jour de l’Eid est un moment où la réconciliation, le pardon et la fraternité doivent régner entre les musulmans. Ceci dit, je profite de cette occasion pour souhaiter un pieux Eid Mubarak à tous les Mauriciens de foi musulmane »

DR Anwar Husnoo

Ministre de la Santé et de la Qualité de la vie

