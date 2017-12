Mega Blood Donation : 1711 pintes de sang recueillies

La «Blood Donors Association » (BDA), en collaboration avec le ministère de la Santé et sponsorisée par CSR Total Mauritius, a organisé un «Mega Blood Donation », le mercredi 20 décembre 2017 dans la cour du bâtiment Emmanuel Anquetil.

Interrogé avant que ne commence la collecte de sang, Obeidullah Khan Wahedally, membre fondateur de la BDA en 1998 et président de cette association depuis 2016, souhaitait que la Mega Blood Donation soit encore un succès cette année. Son voeu est exaucé. «Nous sommes déjà en période de festivités et nous avons besoin de sang pour combler le manque dans notre Banque de Sang. Une personne qui fait la dialyse a besoin d’environ deux pintes de sang tous les quinze jours. Un donneur de sang peut sauver plusieurs vies Nous avons fait une campagne de sensibilisation à travers la presse écrite et parlée afin qu’on ait un maximum de donneurs. L’année dernière nous avons recueilli 1 800 pintes de sang. Cette année 1854 donneurs se sont présentés, dont des donneurs réguliers ainsi que des jeunes. Nous avons recueilli 1711 pintes de sang. C’est satisfaisant. Je tiens à remercier le ministère de la Santé pour sa collaboration, le support de Total Mauritius, First Aiders, les volontaires et sans oublier la force policière», dit-il.

Nous avons eu l’occasion d’avoir l’opinion de trois donneurs, dont Anil Gayan, ministre du Tourisme, qui est un donneur régulier. « Si je peux aider à sauver une vie en donnant de mon sang pourquoi ne pas le faire ? Car je ne choisis pas la personne pour faire don de mon sang. Pour moi, le plus important c’est de sauver une vie et je le ferais tant que je le pourrais », nous dit le ministre avec le sourire.

Abdus Dauhoo, 52 ans, est lui aussi un donneur régulier connu du personnel de la BDA. « Il fait don de son sang deux fois par an, en mai et en décembre, c’est un habitué », nous dira un membre de la BDA. «Donner de mon sang, n’est pas une obligation. C’est une joie pour moi de pouvoir venir en aide à des malades. C’est aussi un acte purement humanitaire », nous dit Abdus.

Shabnaz Fatemamode, 45 ans, voulait faire don de son sang depuis longtemps, et son vœu s’est finalement réalisé. Elle est tout heureuse quand nous l’avons abordée. «C’est la première fois que je fais dons de mon sang, et je suis très contente. Je remercie mon Créateur et avec Sa bénédiction je viendrais encore faire don de mon sang l’année prochaine.»

Feizal Nahaboo, un de nos compatriotes qui s’est installé au Canada, est en vacances à Maurice et est venu apporter son aide à ses camarades. « Au Canada, on organise différemment la collecte de sang. Ici en un jour dans un seul lieu on a recueilli 1 700 pintes de sang. C’est extraordinaire », nous a-t-il dit.

La directrice du CSR Fund Total Mauritius, Gitanjali Seepujak, était présente avec toute son équipe pour ce grand événement. « C’est la troisième année que nous apportons notre aide pour soutenir le projet de la BDA. La santé est l’un des axes prioritaires du Total (Mauritius) CSR Fund. Notre soutien est non seulement financier mais nous participons aussi comme des volontaires. Chaque donneur a reçu un sac avec un jus, une chopine d’eau minérale et une boîte de biscuits », indique-t-elle.

