Mauritius Telecom lance une application météo

Mauritius Telecom a lancé une nouvelle application dédiée à la météorologie locale. La cérémonie du lancement de la ‘my.t weather app’ s’est tenue, vendredi 2 février 2018, à la Telecom Tower, à Port-Louis, en présence de Yogida Sawmynaden, ministre de la Technologie, d’Étienne Sinatambou, ministre de la Sécurité sociale et de Sherry Singh, Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom.

Selon Sherry Singh, l’application my.t weather sera utile au quotidien et n’est pas uniquement destinée aux périodes cycloniques. Développée par Mauritius Telecom, en collaboration avec la station météo, le National Disaster Risk Reduction and Management Centre, le ministère de l’Éducation et la police, l’application compile les données de ces différentes agences nationales. Plusieurs informations sur la météo sont accessibles sur la page d’accueil. Ces informations seront en temps réel selon l’endroit où se situe l’utilisateur.

Plusieurs endroits du pays sont répertoriés sur l’application et en un clic, vous pouvez consulter la météo d’un endroit choisi sur l’interface. Les utilisateurs peuvent aussi consulter les prévisions du jour ou des sept prochains jours. Un autre menu est réservé aux bulletins d’alerte. Des détails sur un éventuel cyclone ainsi que des cartes et animations satellites sont disponibles sur l’application.

Par ailleurs, outre les prévisions météorologiques, l’application my.t weather comprend également d’autres services d’urgence. Ainsi, les utilisateurs sont en mesure de consulter les différents centres de refuge à proximité. Soulignons que my.t weather est téléchargeable gratuitement sur les plateformes d’application. Le téléchargement des données via app est gratuit pour les utilisateurs du réseau my.t mobile.

