Mauriciens à l’étranger

La fête Eid célébrée avec ferveur au Canada

Les Mauriciens de foi islamique qui résident à l’étranger conservent leurs bonnes habitudes durant le mois du ramadan et aussi le jour de l’Eid. Au Canada, nos compatriotes ont célébré Eid avec ferveur. C’est le cas du couple Muslun et de Feisal Nahaboo.

Pour leur deuxième Eid passée au Canada dans la province de Vancouver, Abeedah Ruhomaly-Muslun et son époux Shakeel Mahmood Muslun ont vécu de très bons moments en compagnie d’autres étrangers. Après le mois du ramadan, l’heure était donc à la fête pour les musulmans du quartier. « Par la grâce d’Allah, le ramadan s’est déroulé à merveille car nous sommes actuellement en été. J’ai eu l’occasion de rompre le jeûne en compagnie des frères et sœurs syriens. Ils ont pu goûter au ‘chana-puri’ mauricien », nous raconte Abeedah.

La fête Eid-ul-Fitr a été célébrée le dimanche 25 juin au Canada. « Comme d’habitude, mon époux et moi, nous nous sommes réveillés très tôt. Après le petit-déjeuner, je me suis mise aux fourneaux pour préparer des amuse-bouches et un briani. Nous avions invité des Syriens, des Indonésiens et des Fidjiens pour partager ce repas avec nous », poursuit-elle. À 8h, Abeedah et Shakeel se sont mis en route pour le namaz Eid qui s’est tenu à plusieurs kilomètres de leur domicile. « Le namaz Eid était programmé à 10h. C’était un moment empreinte d’émotion », ajoute-t-elle.

Une fois à la maison, les samoussas, pakoras et autres muffins ont régalé petits et grands. Au déjeuner, Abeedah nous raconte que le briani, typiquement mauricien, a tout bonnement conquis les invités. Abeedah et Shakeel ont ensuite passé la journée entre amis et pour le dîner, ils étaient conviés chez la famille Moosuddee, originaire de Triolet, où ils ont vécu d’agréables moments. « L’année dernière, c’était notre première Eid au Canada et nous n’étions pas totalement à l’aise. Nos proches nous manquaient beaucoup. Mais cette année, cela s’est bien passé quoique j’aurais aimé que mes parents soient à mes côtés », dit-elle.

Des Mauriciens au Prairieland Park

Plus de 200 Mauriciens ont répondu présent à l’invitation de Feisal Nahaboo pour célébrer la fête Eid au Canada. En effet, notre compatriote Feisal Nahaboo, membre du comité organisateur et cheville ouvrière de l’organisation du namaz Eid au Canada, avait convié les Mauriciens, dimanche dernier, au Prairieland Park pour accomplir le namaz Eid en congrégation. Les 200 Mauriciens se sont joints aux quelque 7 000 personnes de différentes nationalités et ils ont tous convergé vers la grande salle pour accomplir le namaz. Les Mauriciens ont participé activement à l’organisation de l’événement.

Selon Feisal Nahaboo, après la prière, les Mauriciens se sont rassemblés à son domicile pour déguster huit différents plats concoctés par sa charmante épouse, Shirin. Au menu : poulet tandoori, brochette calamar, nuggets, riz fricassé et achard de piment au limon, entre autres. Après le déjeuner, les invités ont eu droit à un dessert et du thé. Faisons ressortir que ce samedi (NdlR : hier), un ‘Eid gathering’ a été organisé et plusieurs dignitaires canadiens y ont été invités. Les Mauriciens ont eu l’occasion de faire découvrir leurs talents à travers l’application du henné. Les enfants ont eu droit à plusieurs activités ludiques. Signalons que Zakaria Nahaboo, le fils de Feisal, avait accompli l’îtékaf dans une mosquée.

À Birmingham : la plus grande célébration de l’Eid en Europe rassemble plus de 100 000 musulmans

À Birmingham, en plein cœur d’un royaume britannique endeuillé par le terrorisme aveugle, à Manchester, puis à Londres, et menacé par des représailles anti-musulmans implacables – à l’image de la récente attaque meurtrière à la voiture-bélier perpétrée près de la mosquée de Finsbury Park – plus de 100 000 fidèles ont convergé dimanche vers le parc du centre-ville pour faire de la plus grande célébration de l’Aïd el-Fitr en Europe un moment de communion d’une rare intensité.

Formant une longue procession recueillie, les familles musulmanes ont cheminé massivement, sous escorte policière, vers l’espace verdoyant du Small Heath Park. Les cœurs en berne, il y a peu encore, étaient remplis d’allégresse à la perspective de cette journée unique qui a marqué de son empreinte la 6ème édition de l’événement « Célébrez l’Aïd ».

Amer Ijaz, l’une des chevilles ouvrières de ce grand rassemblement dont le succès ne se dément pas depuis sa création en 2012 par Green Lane Masjid et le Community Centre, s’est réjoui que le dispositif de sécurité déployé dans le parc pour protéger les fidèles ait produit son effet pleinement rassurant.

Empreinte d’une belle ferveur religieuse et placée sous le signe des festivités, cette célébration de l’Aïd, d’une ampleur inégalée sur le Vieux Continent, représente une formidable opportunité de se réunir en paix et dans l’unité pour le porte-parole de l’opération.

« Nous avons travaillé pendant des mois avec cinq mosquées locales, ainsi qu’en étroite collaboration avec notre partenaire humanitaire Human Appeal, afin d’en faire un jour mémorable de prière, de jeux et de plaisir», a-t-il souligné, tout en se félicitant de la générosité dont ont fait preuve les fidèles qui ont mis la main à la poche à hauteur de 494 000 euros. Cette source miraculeuse de financements va irriguer le projet humanitaire « Saving Syria » initié par Human Appeal, en vue de venir en aide aux enfants syriens rendus orphelins par les affres d’une guerre sans fin.

« C’est un immense honneur, encore une fois, pour Human Appeal de prendre une part active à l’événement « Celebrate Eid », le plus grand rassemblement de musulmans en Europe », s’est enthousiasmé le président de l’association de bienfaisance, Othman Moqel, avant de louer la grandeur d’âme, l’esprit d’entraide et l’extraordinaire prodigalité de ses coreligionnaires.

« Au cours d’un mois sacré assombri par des tragédies humaines incommensurables, les citoyens britanniques de confession musulmane ont été d’une générosité sans commune mesure. Ils ont tant donné pour aider ceux qui en ont besoin ici, au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde entier. Durant cet Aïd el-Fitr 2017 particulièrement, nous célébrons la générosité de la communauté musulmane », a-t-il déclaré avec émotion.

Nuur-Uddin Jandanee et Rahim Murtuza

