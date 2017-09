Mauricien à l’honneur : Jamaal Khodabaccus à l’académie de West Ham United

Jamaal Khodabaccus,17 ans, a rejoint il y a un an l’académie de football de West Ham United. Une belle et riche carrière lui tendra les bras s’il passe pro un jour.

Le jeune Jamaal rêve depuis tout petit de faire carrière comme footballeur professionnel au pays de Sa Majesté. Actuellement. il est stagiaire à l’académie de West Ham United, club qui évolue dans le championnat d’Angleterre de football en Premier League. En progrès constant, Jamaal laisse entrevoir la possibilité d’intégrer l’équipe première dans un proche avenir. Jamaal garde la tête sur ses épaules et ne compte pas brûler les étapes.

Nés à Maurice, ses parents, Jamil et Parween Khodabaccus, sont originaires de la capitale et habitaient la rue Arsenal. Alors que Jamaal avait trois ans, ils quittent le pays pour lui assurer un avenir meilleur en Angleterre. Ils s’installent alors à East Ham non loin du terrain de football de West Ham. À l’école primaire Jamaal, féru de foot, ne manquait pas de taper dans un ballon pendant la récréation et même dans l’après-midi. Il était le meilleur dans son groupe d’âge et se faisait remarquer par ses courses chaloupées et son habileté à dribbler un adversaire plus costaud que lui.

En grandissant Jamaal a fait d’énormes progrès au sein de l’équipe Aldersbrook Athletic. Il est sélectionné pour participer à une Sunday League, un tournoi qui se dispute chaque weekend. Jamaal n’a que 14 ans et fait bonne figure. Il n’avait qu’un seul désir : faire partie de l’élite et se frotter aux pros. À l’école il s’entraîne assidûment chaque jour sans pour autant négliger ses études. À l’âge de 16 ans lors d’un tournoi durant le weekend, il est repéré par un recruteur du club West Ham United présent dans les tribunes. Après le match, il approche notre compatriote pour signifier son intention de lui donner sa chance pour un essai afin de l’enrôler dans l’académie du club. Jamaal lui demande de prendre contact avec ses parents car l’idée est intéressante. Au mois de fevrier 2016, Jamaal est invité à venir au club pour un essai.

« Ce jour-là ,il y avait beaucoup de jeunes plus âgés que moi et ils étaient plus costauds », raconte-t-il. Jamaal n’a pas froid aux yeux et durant deux heures il régale grâce à son talent de sprinter sur le flanc gauche balle aux pieds. Les entraîneurs présents sont restés bouche bée devant les prouesses de notre jeune compatriote. Après une semaine, Jamaal reçoit un courriel du club qui l’informe que les entraîneurs ont été impressionnés par ses qualités et l’invitent pour une session d’entraînement. Les entraînements ont lieu 4 à 5 fois par mois durant le weekend car l’école est obligatoire pour tout jeune qui fréquente un centre de formation. Jamaal est en classe GC SC et produit de bons résultats académiques.

Préparation physique

Au mois de septembre 2016 il intègre l’académie de West Ham United et s’entraine 4 fois la semaine à raison de 4 heures par jour. « L’entraînement est très dur et la condition physique du footballeur a une grande importance. Pendant les sessions l’entraînement, les joueurs passent deux heures entre les mains d’un préparateur physique. Il s’adonne pendant deux heures à des entraînements techniques. Chaque mercredi ils ont droit à un match de football contre une autre académie », dit-il. Jamaal se souvient avoir joué contre les académies de Crystal Palace, Bournemouth, Watford et d’autres équipes. Ses adversaires craignent sa pointe de vitesse. Jamaal indique qu’il s’entraîne très dur et fait des courses rapides avant de taper dans le ballon. Depuis le mois de février 2017 il a beaucoup de temps de jeu et a marqué 7 buts.

À l’académie, il est scolarisé et ses études académiques sont prises en charge .Jamaal ne rate pas l’occasion de montrer que les études et le football vont de pair. Il lui reste encore une année à l’académie et après le staff technique décidera s’il aura sa place dans l’équipe de moins de 21 ans ou s’il a les qualités nécessaires pour intégrer l’équipe première directement.

Vers le professionalisme ? Le rêve de Jamaal c’est de faire partie d’une grande équipe de la Premier League et montrer que la petite île Maurice peut produire de grands joueurs. Pour le moment il marche à petits pas. Il indique aussi qu’il pourra un jour défendre le quadricolore si on fait appel à lui. Malgré le fait qu’il s’entraîne avec West Ham United, ses joueurs préférés sont Anthony Martial et Marcus Rashford de Manchester United. « Ces deux joueurs sont rapides balle aux pieds et marquent des buts fantastique», laisse-t-il entendre. Il adore aussi voir évoluer Gareth Bale et son idole Cristiano Ronaldo. Il aimerait un jour le rencontrer et échanger quelques mots avec lui. Jamaal raconte qu’il croise souvent les joueurs de West Ham mais n’a jamais parlé avec eux. Il y a quelque temps il avait croisé Andy Carroll le géant de West Ham qui est blessé actuellement. Jamaal conseille aux jeunes de s’entraîner sérieusement et de faire de la musculation. Son père, Jamil, et sa mère, Parween, sont très fiers de leur fils mais pour eux l’éducation est aussi importante. Ils estiment que le certificat est important pour obtenir un bon job. En vacances en famille à la rue Arsenal, Jamaal reste discret et n’aime pas partager ses prouesses en Angleterre comme joueur de football. Il dira que dans une année l’avenir dira s’il sera un joueur professionnel et s’il sera un joueur de la Premier League.

