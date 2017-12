Maurice souhaite collaborer avec le Pakistan dans divers secteurs

Maurice et le Pakistan veulent renforcer davantage leurs relations diplomatiques et commerciales. Les deux pays souhaitent ainsi une collaboration dans divers secteurs de l’économie. Le Haut-commissaire de Maurice au Pakistan, Rashid Sobadar, a rencontré le président pakistanais, Mamnoon Hussain, en novembre dernier pour présenter ses lettres de créance.

À cette occasion, ils se sont penchés sur plusieurs facteurs qui relient l’Île Maurice au Pakistan. Mamnoon Hussain a laissé entendre qu’il espère voir son pays se rapprocher du continent africain. Il a montré un vif intérêt pour le ‘Look Africa Trade Forum’. Rashid Sobadar lui a expliqué que Maurice dispose de toutes les facilités requises et que notre pays peut être utilisé comme une plate-forme vers l’Afrique. Le Haut-commissaire mauricien a également abordé la culture et la construction d’une Urdu House à Maurice pour la promotion de la langue ourdoue.

Si le tourisme intéresse grandement le Pakistan, nos deux pays souhaitent une collaboration plus intense dans d’autres secteurs tels que le textile, l’éducation tertiaire, la santé, la technologie et le CPEC (China Pakistan Economic Corridor). Le port de Gwadar au Pakistan était également au centre des discussions entre les deux hommes.

Sinon, en ce qui concerne la cérémonie de présentation des lettres de créance, celle-ci a été organisée par le département protocolaire de la présidence et le département des affaires étrangères. « C’était une cérémonie extraordinaire et organisée avec beaucoup de professionnalisme. C’est dans une hippomobile tirée par des chevaux pur-sang que je me suis rendu chez le Chef d’État pakistanais. C’était une scène assez originale », a déclaré Rashid Sobadar.

