Maulana Haroon Assen : «La Palestine concerne tous les musulmans»

Dans son discours lors de la célébration du Yaum-un-Nabi (saw) dimanche le 10 décembre à la Route Militaire, le Maulana Haroon Assen a souligné l’importance de la Palestine et de Bait-ul-Muqaddas. « Il ne faut jamais oublier que le Bait-ul Muqaddas est notre troisième lieu sacré. Il est hors de question que Jérusalem devienne la capitale d’Israël. Ce n’est pas uniquement la préoccupation des Arabes mais de tous les musulmans à travers le monde,» a fait ressortir le religieux.

Il a demandé à chaque musulman d’être solidaire dans cette situation difficile et de prier pour les Palestiniens. En outre, il a dit qu’en étant musulman, on n’a pas le droit d’oublier nos frères dans les autres pays qui subissent perpétuellement des atrocités. « Les trois fils d’une maman sont morts en martyrs sur le champ de bataille, mais quand on l’a interpellée sur son état d’âme, elle a répondu qu’elle a donné naissance à trois enfants avec l’intention de libérer la Palestine de ses borreaux,” a-t-il raconté. Le maulana a été élogieux envers l’ancien VPM, Showkutally Soodhun. “On ne peut pas oublier la contribution de notre frère Soodhun qui nous a sauvé d’une pénurie de carburants. Ce n’est pas une affaire politique, mais quand quelqu’un fait quelque chose pour nous, on doit être reconnaissant,” a-t-il souligné.

Maulana Haroon a aussi annoncé qu’il abordera en détails de l’histoire d’Israël et Palestine pendant plusieurs semaines lors de son sermon du vendredi. Il a souhaité que la génération future puisse un jour voir la naissance d’un État palestinien.

