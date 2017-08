Masjid Roshan Zameer : un centre de formation pour les jeunes envisagé

Le village de Trou d’Eau Douce se trouve sur la côte est de l’île. Les quelques familles musulmanes qui y habitent avaient besoin d’une mosquée pour qu’ils puissent répondre à l’appel de leur Créateur. Ainsi, en 1957, la Masjid Roshan Zameer a vu le jour.

Mais auparavant, il y avait la Madrassah Al Baghdad, du nom de la plus grande université islamique à Baghdad. La madrassah fut construite en 1954, grâce à la générosité du couple Habib et Rozida Aalam Neerunjan. Il avait fait don de 2 perches de terrain à la « Muslim Baghdad Society ».

Plus tard en 1956, les membres fondateurs de la madrassa, décidèrent de la transformer en une masjid. Une fois encore le généreux donateur avait offert 1 ½ perches de plus pour construire la mosquée. Rappelons que ces membres fondateurs étaient le couple Neerunjan, Acoop Toorab, Hamza Toorab, Abdool Hamid Chady, Azize Chady, Hassen Mungrah et Maina Ramjit.

Une année après, soit en 1957, les travaux de construction ont pris fin. Le nouveau bâtiment était en dur et le toit recouvert des tôle. Mais, les enfants continuaient à apprendre la lecture du coran à l’arrière de la masjid. Le nom de Roshan Zameer qui est un des titres du Sheik Abdool Cader Jilani (R.A) fut choisi à l’unanimité par les membres.

Rénovation

En 1970, la masjid a été rénovée. Les feuilles de tôle furent remplacées par une dalle en béton. En 1990, un étage fut aménagé sur la masjid et la madrassah fut transférée au premier étage. Acoop Toorab a été le premier à exercer comme mutawalli. Et le premier Imam fut Tibye Jhummun. Par la suite, la direction a fait venir le Maulana Macbool Attari du Pakistan. Toutefois, après son contrat il est reparti. Puis, le Comorien, Imaamul Djae, a pris la relève. Le jour du Jummah, le mawlana Narez Nuzurally vient assurer le khutbah en attendant le recrutement d’un imam à plein temps.

Madrassah

Nazma Seerunlee est la seule Oustani de la madrassah. Elle dispense des cours de Hifz, de la lecture du Coran, de la façon d’accomplir la swalaat tous les après-midis.

Projets

La direction envisage de construire une maison pour l’imam et une grande salle (Hall), un minaret sur la mosquée, un centre pour les jeunes et aussi un centre de formation pour les jeunes qui veulent apprendre la mécanique, les installations électriques et la plomberie. En outre, elle souhaite faire construire une salle d’ordinateurs dans l’enceinte de la madrassah et trouver un terrain pour aménager un parking pour le mussallis.

Cassam Kausmally, le doyen des mussallis Bhai Cassam est âgé de 83 ans. Il ne rate jamais ses prières sauf s’il est souffrant. C’est sur sa bicyclette qu’il vient accomplir ses swalaats à la masjid Roshan Zameer. à l’âge de 9 ans, il a commencé ses études du cycle primaire à l’école Trou d’Eau Douce jusqu’à la sixième. Il quitta l’école à 16 ans pour apprendre le métier de coiffeur chez bhai Khalifa. Après quelques mois, il va chez Bala Coiffeur pour continuer son apprentissage qui va prendre fin au bout de deux ans. Mais au lieu de continuer son métier, il décide d’aller aider son grand père dans un champ de cannes et aussi devenir planteur des légumes. Après cinq ans, il cesse le travail de laboureur pour devenir marchand des légumes. Mais, à 27 ans il reprend sa première profession et ouvre dans sa localité son premier salon du nom de Hair Dressing Saloon. Il va y travailler pendant 54 ans avant de prendre sa retraite.

Comité de direction pour 2017-18

Président :Ahmad Noorani Koyroo

Vice Président :Wahed Toorab

Secrétaire:Zulfad Chady

Ass. Secrétaire : Salim Serajiddy

Trésorier : Bashir Toorab

Ass. Trésorier : Tayab Toorab

Membres : Ajmeer Sookoor, Noor Babunboy, Ayatoullah Toorab, Nizam Chady et Raffick Toorab

