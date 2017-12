MASJID RABITA : la construction rendue possible grâce à l’aval de Rabita de l’Arabie saoudite

Masjid Rabita se trouve à l’angle des rues Saint-Pierre et Abdool Azize Edoo à Port Louis. Il a été construit sur un terrain d’une superficie d’environ 115 toises. Ce terrain appartenait à l’époque à la ‘Islamic World League’ «Rabita Al Islamia » de Makkah, Arabie Saoudite.

Sur ce terrain il y avait une vieille maison qui était utilisée comme une madrassah . En 1975, elle a été reconstruite en dur et allait servir comme un centre pour le travail social. Mais au bout de quelques années d’activités le centre a été abandonné, faute de personnes pouvant assumer les responsabilités.

C’est alors que Yousouf Joomun décida de prendre les choses en main. Ayant appris que le terrain était mis en vente, il a approché Rabita de Maurice pour contacter l’Islamic World League, afin que le terrain soit mis a la disposition de l’Islamic Consultative Council dont il est le président. Raison évoquée : y construire une masjid et un Centre islamique.

Yusuf Joomun, initiateur du projet

Le 25 août 2005, des démarches furent entreprises par Yousouf Joomun, et ce n’est que 3 ans après, soit le 25 novembre 2008, que l’Islamic Consultative Council allait obtenir l’aval de Rabita de l’Arabie Saoudite pour y construire une masjid. Finalement, en 2009, un accord fut trouvé entre Majlis As Shurah Al Islami et l’Islamic Consultative Council de Maurice qui gère plusieurs masjids à Maurice.

En septembre 2009, les travaux de construction de masjid Rabita ont débuté. La masjid comprend le rez-de-chaussée et un étage pour les dames avec une madrassah. En janvier 2013, la construction a pris fin grâce à la générosité de nos frères et sœurs.

En septembre 2017, la masjid Rabita a reçu la visite d’un représentant de Rabita de l’Arabie saoudite en la personne du Dr. Yusuf Rufayli qui n’est autre que le Directeur de l’Office de Rabita pour les pays d’Afrique, pour un constat de l’utilisation des lieux.

Premier comité de direction

Yousouf Joomun fut choisi pour assumer le poste de premier muttawalli de Masjid Rabita. Ensuite, vu son emploi du temps très chargé, il a délégué les responsabilités à Bhai Haroon Al Rashid Abdoolah plus connu comme Bhai Dool. Et d’autres membres, dont Fawaz Dargahee, Yaasiin Holican , Raffick Joomun et Noor Azzam Allyboccus l’ont aidé dans sa tâche pendant deux ans. Des changements ont eu lieu par la suite au niveau de la direction.

Activités

Tous les jours après le namaz Fajr : Hifz

Les lundis (après Esha) : Tafsir

Les mercredis : leçons sur Aqeedah

Les dimanches après Fajr : Tafsir et fiqh

En outre, une aile féminine organise certaines activités. Par exemple, les dames suivent des cours de Tajweed, Aqeedah et fiqr dans la salle des prières. Pour les jeunes filles, un cours de formation islamique a lieu tous les samedis et aussi un cours d’art culinaire, entre autres. Pour les hommes, des cours de Hifz sont dispensés par le frère Zuhair Beeharry.

Projets

Transformer la Masjid Rabita en un centre pour l’éducation islamique, ouvrir un gymnase pour hommes et dames et construire un centre pour les jeunes. Yousouf Joomun tient à remercier tous ceux qui ont contribué pour réaliser le projet masjid Rabita, le secrétaire de Rabita de l’Arabie Saoudite, le Dr Muhammad Bin Abdul Karim Al Issa, le Dr Yusuf Al Rufaily et le Dr Siddick Maudarbocus.

Comité de direction pour 2017 Président :Yaasiin Holican

Vice président :Fawaaz Dargahee

Secrétaire :Haroon Al Rashid Abdoolah

Trésorier : Salim Beekun

Membres : Oumair Abdoolah, Issa Khodabax et Sajjad Islam

Commentaires