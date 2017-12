Masjid Ibn Taymiyyah : cette mosquée est gérée par l’association Al Huda Wan Noor

Shibl Chowthee, 12 ans Hafeez-Ul-Qur’aan

Etudiant en Form III, Shibl est âgé de 13 ans. Depuis son plus jeune âge il avait cette passion pour la lecture du Coran. Il a toujours fait honneur à sa famille. L’encadrement familial lui a permis de s’épanouir dans ses études islamiques et académiques. Son père, l’Imam de la mosquée, est tout simplement heureux.

Lorsque Shibl fréquentait la madrassah, il aidait ses camarades de classe. « Je dois d’abord remercier Allah pour Sa faveur, et surtout ma grande sœur Humayraa qui a toujours été là pour me faire la lecture du Coran, et mes parents. Aujourd’hui je suis fier de faire honneur à ma famille. Apprendre et de comprendre le Coran est un bienfait pour chaque mussalli », dit-il.

Message aux jeunes : « Celui qui honore le Coran, certainement Allah va l’honorer lui aussi. Il ne sera pas tenté par les fléaux de la société. Je les invite à venir à la mosquée pour leurs prières, » nous a déclaré le jeune Hafeez.