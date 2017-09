Masjid Gulzar-E-Madina à sainte-croix : elle a vu le jour suite à une inspiration de Soobhan Boolaky

La Masjid Gulzar-E-Madina se trouve à Sainte Croix. La direction de la mosquée gère une madrassah, organise diverses activités religieuses et propage les enseignements islamiques aux non-musulmans.

Soobhan Joomun Boolakee a accompli le Hadj en 1993. Sur le chemin de retour, l’idée lui est venue de faire construire une mosquée. Pour ce muttawalli, c’est un de ses rêves qui s’est réalisé par la faveur d’Allah. En effet, deux ans après, son rêve est devenu une réalité. Juste avant son départ pour accomplir une deuxième fois le pèlerinage en 1995, il a fait l’acquisition d’un terrain d’environ 12 perches à Sainte Croix.

À son retour il met son projet en exécution. D’autres mussalis viennent se joindre à lui. Ainsi, le 12 novembre 2000, a eu lieu la pose de la première pierre par le Mawlana Shameem Al Azhari. Mais la construction allait débuter en mars 2001. Après plus d’une année, les travaux furent achevés. En juillet 2002, à l’heure de la salaat-ul Maghrib, a eu lieu la première namaz par le mawlana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (RA).

Madrassah

La madrassah est opérationnelle depuis 2015. Cette école islamique offre des cours de Hifz, Tajweed, Deenyaat et langue arabe aux enfants. Les cours sont dispensés par l’imam. En période des vacances scolaires, la direction organise des excursions, des sorties au bord de la mer et des jeux à l’intention des enfants.

Activités

La direction offre des cours pour des adultes chaque lundi et mercredi après la swalaat-ul-Esha par le mawlana Shafiq Radwi qui est épaulé par Qari Mansoor. Une leçon spéciale a lieu le vendredi après la swalaat-ul-Maghrib pour hommes et dames. Le Qari Mansoor enseigne la traduction des versets du Qu’raan suivie d’explications.

Dawah

Les membres de la direction continuent à faire le Dawah. Leur travail a interpellé environ 45 personnes à ce jour. Elles ont embrassé l’islam de leur plein gré. En outre, durant le Ramadan, la direction organise la swalaat Shabina.

Le sermon de Jummah

Le mawlana Qari Muhammad Raffiq Ahmed Ashrafi Noorani a parlé sur le thème du Qurbani.

« Il faut remonter à la vie de Hazrat Ibrahim (AS), pour comprendre la valeur de ce jour. Lorsqu’Allah a voulu mettre à l’épreuve la foi de Hazrat Ibrahim (AS), IL lui a ordonné de sacrifier Ismaël, son fils unique. Et pour faire plaisir à son Créateur, il a obéi à Son ordre. Aujourd’hui la plupart des familles musulmanes ont fait de cet évènement historique un jour de fête. Aussi il y a la maltraitance des animaux. Est-ce que c’est cela que l’islam nous a en enseigné ?, » s’est-il écrié.

Projets

La direction a plusieurs projets. D’abord faire l’achat d’un terrain pour un parking, construire un centre pour les dames, ce qui leur permettra d’organiser leurs activités, une salle de prières, un centre pour les jeunes et une bibliothèque moderne.

Comité de direction pour 2017 Président : Soobhan Joomun Boolakee.

Vice président : Mohammud Anas Ashrafi.

Secrétaire : Junaid Meerun.

Ass. Secrétaire : Ouesh Asrafi

Trésorier : Muhammad Shezad Joomun Boolakee.

Asst. Trésorier: Mohammad Akhtar Hussen Ramjan.

Membres: Ismael Meejan, Haidar Noordally, Sakir Meerun, Ayoob Wareesally

