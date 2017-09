Masjid-E-Quba, Rivière des citrons : la première mosquée du nord du pays

La masjid E-Quba est située à la Rivière-des-Citrons, petite localité dans le village d’Arsenal. Sa construction date de 1875. Elle est devenue alors le premier lieu de prière des musulmans de toute la région du nord.

Ce terrain d’une superficie d’environ 25 perches sur lequel a été construite la masjid était une donation d’une dame non-musulmane il y a 142 ans de cela. Un acte de bonté et de générosité qu’on n’en trouve plus de nos jours. Au début, la construction était en tôle et bois pour les besoins d’une Jamaat-e Khana.

Il y avait à cette époque seulement quelques mussallis de la localité. Mais, par la suite, ce lieu allait devenir un point de rencontre pour eux pour accomplir leurs cinq prières du jour, sauf celle de Jummah.

En 1915, les mussallis ont contribué aux fonds nécessaires pour agrandir la Jamaat-e-Khana et des lieux d’ablutions (wazoo Khana). Mais bien plus tard les choses allaient prendre une nouvelle tournure avec la prise en charge de la mosquée par Bhai Ally Gaffoor (marhoom). Celui-ci a fait reconstruire la masjid en dur en 1968. Afin de faire mieux connaître ce lieu de prière aux autres, il a fait une demande a la direction de la compagnie UBS, pour ouvrir un bus pour véhiculer des mussalis de Port-Louis et des regions avoisinantes pour venir y accomplir leurs swalaat-Ul-Taraweeh. Chaque jeudi, Bhai Ally, qui habitait la capitale, venait avec un groupe de mussallis pour le zik’r. A cette époque, Adam Musbally et Zikiryah Mohamedally étaient les responsables de la masjid.

Dix ans plus tard, toujours sous la présidence de bhai Ally Gaffoor, Ashabuddin Lalasaib plus connu comme Qari Mansoor, devient le responsable de toutes les activités de la masjid et de la madrassah. Il apporta un changement au niveau de la formation des jeunes. Mais Bhai Ally Gaffoor décéda en 1996. Aujourd’hui, son fils Mahmad Gafoor a pris la relève. Et pour honorer son engagement envers bhai Ally, Qari Mansoor, va créer une société au nom de «Majlis-E-Raza». Une année après il l’a transformée en une Dar-Ul-Uloom, avec la collaboration du maulana Naguib Jeeawoody. Ils ont commencé avec 25 élèves qui venaient suivre des cours de hifz, langue arabe, d’ourdou et islamiyaat.

En 2000, la Dar-Ul-Uloom fut transférée à Plaine des Papayes et c’est le maulana Jeeawoody qui prit la responsabilité de la gérer alors que Qari Mansoor allait continuer à honorer son engagement en s’occupant de la masjid. En 2001, il décida de former une autre société au nom de «Raza Academy », pour mieux assurer l’éducation et la formation islamique des filles et garçons. Les garçons avaient la possibilité d’être hébergés avec tous les frais encourus par la société. En outre, les dames pouvaient suivre des cours le samedi après la swalaat Zohr de 13 h 30 à 16 hr. La société a aussi fait publier plusieurs livres ayant trait au pèlerinage a la Mecque (Hajj), Jummah et une traduction en créole de la première partie du livre Bahar-E-Shariat écrit par Allama Amjad Ali.

Fonctionnement de la madrassah

Cette école islamique compte 127 élèves qui suivent des cours intensifs de tajweed, Qu’raan, hadith et Fiqh. Les cours sont dispensés par Qari Mansoor et l’imam Shafi. Deux anciens élèves – Hafiz Salman et Noosreena Rangony suivent des cours de langue arabe et ‘Islamic Studies’ en Egypte.

Activités

La direction de la mosquée organise le Yaum-Un-Nabi, Mehraaj Shareef et shab-é-baraat, entre autres.

Projets

La direction envisage de faire construire une école islamique moderne et spécialisée pour l’enseignement des langues ourdoue et arabe, tajweed et science islamique pour former des Imams et des Haleem et aussi une autre école pour dames pour leur formation et une connaissance approfondie de l’islam. Afin de réaliser ses projets la direction cherche un terrain pour la construction d’une Dar-Ul-Uloom. Ceux qui veulent apporter leurs contributions peuvent le faire par le biais du compte Raza Academy MAU BANK sur le No : 3100 0030 31 mur 09.

Sermon de Jummah L’imam Shafi a axé sa causerie sur le thème de la confiance en Allah. « Il est obligatoire pour chaque musulman de vivre dans l’obéissance d’Allah et celle de Rassool Allah (saw). De nos jours, les humains sont prêts à tout pour gagner la grandeur même au prix de faire du tort à son prochain pour obtenir ce qu’il désire. Pourtant, ce genre de personnes fréquentent la masjid, lèvent leurs mains vers le Créateur pour faire des doah. Mais, si on veut avoir la récompense d’Allah il faut vivre dans l’obéissance d’Allah », a-t-il tenu à souligner.

