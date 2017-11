Masjid-E-Noorani à Bel Air Rivière Sèche : cette mosquée compte déjà 117 années d’existence

Le vendredi 3 novembre 2017, la direction de cette mosquée qui se trouve sur la route Royal de Bel Air Rivière Sèche, a fêté ses 117 années d’existence. Pour marquer dignement cet évènement, elle a organisé une compétition de Naats pour garçons et filles âgés entre 10 et 14 ans et de 15 à 20 ans.

L’imam Nuruddin Tagaully a assuré la présidence. Le programme a débuté juste après la swalaat-Ul-Esha par une Tilawat-e-Qur’aan et fatiha suivi du discours du muttawalli Salim Khurwolah. Il a remercié l’invité d’honneur le Maulana Shameen pour sa présence qui malgré son âge a fait le déplacement. Il a rappelé que le mawlana a travaillé pendant 22 ans à la Jummah Masjid

de Port Louis.

Lors de son discours, le mawlana Shameen a parlé sur le thème du respect de la mosquée et de la valeur du saint Coran. Il a aussi fait une proposition pour que le nom de cette masjid soit dorénavant « Masjid Shah Ahmad Noorani Siddiqui (RA) ». Deux jeunes ont été récompensés : Muhammad Noorshad Ally Soobratty et Mohammad Farhaan Kholeepa, qui ont mémorisé un sipara du Coran. A la fin du programme : manqabat par I’imam Taslim Raza et salaam et duah’s par le mawlana Akhtar Hussein Luckheea.

Les invités d’honneur étaient : le mawlana Shameem Ashraf Azhari (ex-Khateeb de la Jummah Mosque), le Mawlana Akhtar Hussein Luckheea (Khateeb Masjid-E-Noorani), l’imam Tasleem Raza et el Qari Syed Abdullah Attari.

La direction a tenu à récompenser des personnes âgées, ceux qui ont contribué pour la propagation des naats shareef et des imams. Ceux âgés entre 75 ans et 88 ans 75 ans : Abdool Rashid Soobratee, Idriss Gunnoo, Manuel Babet, Abdool Rashid Ali Muhammad Ally, Soobhan Chinadoo, Talibouddin Sawdagar et Rashid Domun.

76 ans : Ayoob Mosaheb, Haroon Ruhomally et Aniff Joomun

78 ans : Hamja Gunnoo, Mostapha Mamaruck, Shahid Eadally, Rustom Mohammud Peerbaccus et Khurwolah Abdool Rashid

79 ans: Elaheebaccus Khaled, Moedine Latiff, Boolaky Tayab Cassam et Soobhany Bashir

80 ans: Oodally Mamode Issack, Maudarbuccus Said

81 ans : Soobratee Mamode Hossen

82 ans : Damry Abdool Rashid

83 ans: Buxoo Musslim

84 ans: Sumtally Hamid et Monaff Rusooly Golamhossen

88 ans: Surfoodeen Ally Bhye et Jumunbaccus Dawood

Commentaires