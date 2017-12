Masjid Bilaal , Triolet : la construction nécessitera une somme de Rs 17 million

Le lundi 4 décembre la première pierre de Masjid Bilaal à Triolet a été posée conjointement par Son éminence le Maulana Anas Noorani Siddiqui, Allamah Dr Asif Jalaali et Qari Mansoor. Les travaux débuteront en janvier.

La direction de la Masjid Bilaal compte énormément sur la générosité des musulmans de l’île pour contribuer au projet de construction. Pour rappel, la construction de la mosquée qui fait 13 000 pieds carrés a été rendue possible grâce à un don de terrain par la famille Sudoollah. Elle fut inaugurée le 28 novembre 2008.

Le toit de la masjid fut recouvert de feuilles de tôle. La structure en fer a pris de la rouille au fil des années. Depuis longtemps, la direction caressé le projet de reconstruction d’une plus grande mosquée conforme aux normes internationales. Ce qui permettra d’accueillir plus de musallis d’autant que l’espace est trop restreint le jour du Jummah. Beaucoup de mussalis de passage accomplissent leur prière du jummah à la Masjid Bilaal. Cela crée parfois des inconvénients.

« Nous œuvrons à donner une meilleure éducation et une formation islamique aux enfants, aux jeunes et aux adultes, hommes et femmes de la région, » nous explique Adil Rasmally. La direction gère aussi une madrassa de quelque 60 étudiants. Quant aux adultes, ils suivent une formation sur la lecture du Quran, aqueedah et fiqh les jeudis. Les membres de la mosquée aident également les familles pauvres et les étudiants financièrement.

Pour ce projet de construction, les travaux ont été confiés à Asgar Rossenkhan (architecte), Reshad Ramjane (ingénieur) et A.Sohawon and sons Ltd (constructeur) sous la supervision des personnes suivantes : Président: Rashid Sudoollah, Secrétaire: Muslim Peerally, Trésorier: Adil Rasmally.

La direction fait un appel à ceux qui souhaitent contribuer, de le faire à travers un virement bancaire au nom de Sham-e-Hidaayat Sunnee Society sur le numéro de compte 00044949038 (MCB).

Commentaires