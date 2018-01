Masjid Bait-ul-Muqaddas à Beau-Bassin – Priorité : construire la maison de l’imam

Auparavant les mussallis de la région de la rue Barkly à Beau-Bassin, n’avaient pas de lieu de prière. Au fur à et à mesure qu’ils se rencontraient, l’idée de faire construire une masjid s’imposa d’elle-même.

Nous sommes alors dans les années 70. C’étaient Hajee Hosman Mohung, Haroon Mohung, Wahab Mohung, Ayoob Osman, Amine Osman, Ayoob Peerally, Abdool Rahim Nooraully, Swadeck Nooraully, Hasssam Nanhuck, Saïd Buxoo, H. Goomany et autres, qui furent les premiers à mettre leur projet à exécution. Les initiateurs du projet ont procédé à une collecte à travers le pays pour récolter les fonds nécessaires pour la construction de la masjid.

Entretemps, la société «The Orthodox Soonni Hanafi Muslim Society» fut créée et enregistrée en 1976. Une année après, soit en 1977, la société fit l’acquisition d’un terrain de 10.8 perches. Mais ce ne fut qu’en 1981 qu’on procéda à la pose de la première pierre. En 1982, la masjid accueillit ses premiers mussallis. C’est Hajee Hosman Mohung qui fut choisi pour agir comme premier Muttawalli de la mosquée. Plus tard, la direction fit construire un étage sur la masjid pour accueillir les enfants de la madrassah, et un deuxième étage qui est utilisé comme salle polyvalente et gymnase pour les jeunes pour qu’ils puissent pratiquer plusieurs activités sportives, tel que le badminton, le futsal, la musculation, le tennis de table entres autres.

L’aile féminine : Au premier étage, ont été aménagés une salle de prière et un centre pour dames pour qu’elles se rencontrent pour suivre divers cours et participer à des activités comme un Food Day et des déjeuners. Elles ont aussi accès au gymnase et organisent souvent des sorties.

Madrassah : La madrassah est placée sous la responsabilité de l’Imam Samood Moortee. Les cours offerts aux enfants du primaire sont : Aqeedah, études islamiques (Azkaar et du’aah), Qura’an (Hifz et Tajweed), l’arabe , les noms d’Allah et Fiqh.

Pour les élèves du secondaire, les cours offerts sont les suivants: Quran ( hifz et Tajweed), l’arabe, Fiqh, Aqeedah ( Usul ul Thalatha), Noms d’Allah

Activités au niveau de la madrassah : Pendant les vacances scolaires, la direction organise des excursions, un camping, un déjeuner et un tournoi de football

Activités au niveau de la masjid : A lieu une causerie de 15 minutes après le namaz Maghrib de lundi à jeudi sur divers thèmes. Et souvent après Esha se tient une causerie sur divers thèmes de l’Islam.

Cours spécial : Un cours spécial destiné aux hommes a lieu chaque samedi après la swalaat Fajr jusqu’à 8h00. Un autre pour les dames se tient le mardi de 10h00 à midi : des leçons Qur’aan avec Tajweed, aqeeda, Swiraat-Ul-Mustaqin et apprentissage de la lecture du Qur’aan.

Fonds de Zak’aat : La masjid dispose d’un fonds de Zak’aat. L’argent récolté durant l’année est ensuite distribué à des familles en difficulté mais ce, après une enquête sociale et une évaluation de la situation du demandeur d’aide par les membres de la masjid.

Sermon du vendredi par l’imam: L’imam a attiré l’attention des mussallis sur la fête de Noël et du Nouvel An. « Bon nombre de nos frères et sœurs choisissent ces jours pour faire des échanges de cadeaux. En célébrant ces fêtes avec des pétards, feux d’artifice etc., vous vous éloignez lentement de votre culture. Réagissez, pour que demain vos enfants, ne commettent pas les mêmes erreurs »

Projets : La reconstruction d’une maison pour l’imam est une des priorités de la direction vu que l’actuelle maison est dans un état déplorable. Et afin de répondre aux besoins des mussallis, la direction fait un appel à votre générosité pour l’aider dans sa noble tâche. Tous ceux désireux de contribuer peuvent le faire en faisant un virement au compte bancaire de masjid Bait-ul-Muqaddas à la MCB. No de compte : 000 110 505 433.

