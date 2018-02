Masjid Abu Zhaar, Pailles : sa construction a comblé une lacune pour les mussalis

La Masjid Abu Zhaar se trouve au morcellement Raffray, Les Guibies à Pailles. Autrefois une petite maison en bois et tôle était utilisée comme « Jamaat Khana » et pouvait accueillir une vingtaine

de mussallis seulement.

C’est en l’an 2000, que les choses allaient changer, lorsqu’un fidèle de la localité (qui veut garder l’anonymat) a fait don d’un terrain de 100 toises pour y construire une masjid. Une année après les travaux ont débuté. Et c’est le 24 octobre 2003 que la masjid Abu Zhaar a ouvert ses portes. Depuis, les mussallis de la localité peuvent accomplir leurs swalaats plus confortablement.

La masjid est placée sous l’administration de l’«Islamic Consultative Council » et de l’«Education Trust ». Depuis la création de la Jamaat Khana et à ce jour c’est Ismet Mohamud qui agit comme Ameer.

En 2006, la deuxième phase des travaux fut complétée, soit construction d’un étage sur la masjid, comprenant une salle de prières pour les dames, un lieu de rencontres pour les jeunes. Dans la foulée, la madrassah fut transférée du rez-de-chaussée au premier étage. En 2015, le besoin d’un parking se faisait ressentir. La direction a fait l’acquisition d’un terrain jouxtant la mosquée

à cette fin.

Causerie du Jummah (2 février 2018)

L’Imam Adil Baubooa a parlé de Khalid Ibn al Walid. « Il était un célèbre guerrier, qui fut nommé Général de l’armée. Il fut un opposant du prophète Muhammad (pssl). Plus tard, il s’est converti à l’Islam. Comme général de guerre, il fut victorieux dans plus d’une centaine de batailles notamment contre les forces de l’Empire romain et de l’empire persan, »a rappelé l’imam.

Activités

Chaque samedi de 8 h à midi, la direction offre des cours de Tajweed de lecture du Coran, Hadeeth et Fiqh aux enfants et adultes. En outre, du lundi au vendredi après la swalaat-Ul-Maghrib, explication sur différents thèmes religieux, la vie du prophète Muhammad (pssl) Tafseer Coran, entre autres.

Projets

Construire un bâtiment polyvalent sur le terrain du parking. Ainsi, le rez-de-chaussée servira comme parking et le premier étage sera utilisé pour les classes de madrassah. En outre, la direction envisage de faire construire un centre pour les jeunes et pour les dames qui facilitera l’organisation d’autres activités.

