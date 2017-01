Sa maison complètement ravagée par le feu – Une famille avec quatre enfants dort sous une tente

C’est la tristesse et la désolation chez la famille Ramdin de Calebasses. De sa maison complètement ravagée par les flammes. le jeudi 29 décembre 2016, il n’en reste qu’un amas de débris calcinés.Alors que Walliyullah et son épouse Yasmine et leurs quatre enfants dormaient à poings fermés, ils ont entendu un bruit bizarre. Soudain c’est une explosion et des flammes sont sorties d’une chambre. Le couple a tout juste le temps d’évacuer les enfants et de sortir dans la rue pour assister impuissant à l’embrasement de sa maison. Quand les pompiers de Piton sont arrivés, ils n’ont pu rien faire. Meubles, denrées alimentaires et appareils électroménagers étaient déjà partis en fumée.

Walliyullah et Yasmine sont en larmes. Avec leurs maigres revenus ils ont fait des sacrifices pour améliorer leur maison de la NHDC et régler les mensualités de Rs 2714. Le lendemain du sinistre ils ne savaient pas où passer la nuit avec leurs enfants. Les voisins ont apporté de la nourriture et une tente de camping qu’ils ont installée pour faire dormir les enfants. Walliyullah et Yasmine restent assis sur une chaise pour passer la nuit. Ils racontent que des associations humanitaires sont venues leur rendre visite et ont apporté des provisions. Mais du côté du gouvernement, personne n’est venue voir dans quelles conditions ils vivaient.

Walliyullah est aide-maçon et son épouse, femme de ménage. « Nous destin pas bon. Nous ti dans difficulté, aster nous retourne à zéro », nous dit Yasmine. Elle nous explique que laisser les enfants chez les parents et vivre éloignée d’eux est une solution peu réjouissante mais que leurs conditions de vie actuelles lui brisent tout aussi bien le coeur . « Mo ploré quand mo trouve mo zenfant pe dormi dans la tente, ena moustique, le rat et banne cancrelats ki pe sorti», dit-elle. Lundi les enfants prendront le chemin de l’école excepté son bébé de 8 mois. « Tous zotte kitchose fini brulé, couma pou alle lekol ?», se demande-t-elle.

Le boni de fin d’année qu’elle avait mis de côté pour l’achat de livres et de fournitures scolaires est parti en fumée de même qu’une chaîne en or que sa fille avait reçue en cadeau. « Pas conné cotte pou commencer et ki boute pou trapper. Cotte nou pou alle rester aster ? Kan zenfant pou alle lekol ki zotte pou manger ? », dit-elle avec des sanglots dans la voix.

De son côté, Walliyullah cherche des solutions. Il nous indique qu’il a trouvé un appartement de la NHDC libre non loin de chez lui. Il a fait une demande pour y être logé temporairement avec sa famille mais s’est heurté à un refus catégorique . « Zotte péna l’humanité pou dimoune ki dans difficulté et ki dans détresse », laisse-t-il entendre.

Un appel d’aide d’urgence est lancé pour venir en aide à cette famille qui dort sous une tente. Walkiyullah nous fait comprendre que s’il réussit à réunir un peu d’argent, il pourra reconstruire sa maison. «Mo pou bizin capave reconstruire mo la case pou mo famille capave rester », ajoute-t-il. Il lance un appel au vice-Premier ministre et ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun. « Mo dire missié Soodhun vinne guetter couma humain pe vive. Mo conne so le coeur et zamais li pas pou laisse dimoune misère dans difficulté », dit-il encore.

Un appel d’urgence est aussi lancé auprès de ses coreligionnaires par Yasmine. « Mo dire banne frères et soeurs partage inpé avec nous. Même zotte zakaat nous pou accepter. Tire nous dans problème», dit-elle.

Si vous désirez rendre visite à cette famille à Calebasses vous pouvez la contacter sur le 57743784 et le 58058014. Walliyullah et Yasmine vous remercient d’avance.

Commentaires