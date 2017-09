Madrassah Taleem-ul -Islam – Imam Reeyad : «L’éducation islamique aide à combattre les fléaux sociaux»

La Madrassah Ta-leem-ul-Islam a été construite suite à une idée de l’imam Reeyad en l’an 2000. Cela, dans le but de promouvoir l’éducation Islamique et combattre la prolifération de la drogue dans la localité.

Il a commencé sa mission avec 5 enfants en transformant une chambre de sa maison à l’impasse Gorah Issac pour en faire une salle de classe. Imam Reeyad avait comme objectif d’empêcher les jeunes de sombrer dans l’engrenage de la drogue. Ce fut un combat difficile. Mais, l’imam Reeyad persévéra. Il fut rejoint dans son combat par d’autres personnes de bonne volonté. Et il put compter sur la collaboration de la police, de l’Adsu, des habitants de la localité et des travailleurs sociaux. Il a surtout utilisé les enseignements du Coran et a fait des causeries pour sensibiliser les familles dont les enfants sont devenus esclaves de la drogue. Dans son combat, il a dû faire face aux vendeurs de la drogue et aux trafiquants.

Constat amer

Mais auparavant, il avait fait un constat amer. Plusieurs jeunes ont perdu la vie. Bénéficiant de l’aide des volontaires, il a créé le mouvement « Force Vive de Gorah Issac » qui travaille en étroite collaboration avec la Madrassah Taleem-ul-Islam, avec plus de détermination pour mener combat contre l’alcoolisme, le tabagisme, la prostitution et le vol.

« Plusieurs activités sont organisées pour les jeunes. Une salle de sport a été mise à leur disposition. Chaque année, on organise aussi une collecte de sang et une sortie pour les jeunes. En outre, ils ont droit à une initiation à l’informatique en collaboration avec le National Computer Board », nous dit l’imam.

Travail social

Le mouvement « Force Vive Gorah Issac » offre également une aide sociale aux enfants des familles nécessiteuses, procède à des distributions de colis alimentaire et organise des activités sportives telles que le football, des sorties pour personnes âgées, dames, jeunes et des sessions de travail avec la collaboration de l’ADSU et de la Crime Prévention Unit, des causeries sur différentes thèmes, des compétitions de quizz , quiraat, un « Food day » et vient en aide aux jeunes pour leurs études universitaires à l’étranger. Depuis le 10 février 2014, le mouvement Force Vive Gorah Issac a fait une demande pour bénéficier des fonds de Corporate Social Responsibility (CSR), mais il est toujours dans l’attente.

Projets

La direction envisage de réaliser ces projets :

– aménager une aire de stationnement près de la mosquée

– Créer un parcours de santé sur le flanc de la colline avec l’aide des autorités

– Faire installer des ordinateurs pour les enfants de la madrassah

– Acquérir des appareils électroménagers pour la cuisine et des machines à coudre pour les filles

Soulignons qu’une aile féminine et une école maternelle (depuis février 2017) fonctionnent aussi sous l’égide du mouvement.

En mars 2016, « Force Vive Gorah Issac » a fait l’acquisition d’un van pour le service mortuaire gratuitement aux habitants de l’endroit. Il offre des équipements, tels que : Takta, Janaza, kaffan aux familles endeuillées qui en font la demande.

Comité de direction pour 2017

Président : Imam Reeyad Dhoorundur.

Vice-président :Abdur Rashid Khan Yeadally

Secrétaire: Mahmad Iqbal Damoo

Ass. Secrétaire :Zyad Busropun

Trésorier : Asrafil Hosanoo.

Ass. Trésorier: Abdool Samad Sadeer.

Auditeurs: Ashim Khodabux et Kader Salahuddin

Membres: Zeid Khodabux, Abdool Sakoor Dhoorundur, Rooman Hoolash, Imran Parahoo, Saad Ismaël

