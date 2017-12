Lutte contre le fléau du diabète : une marche organisée à Souillac

«Agissons aujourd’hui pour changer demain». Tel a été le slogan de la marche qui s’est tenue jeudi 16 novembre 2017 à Souillac dans le sillage de la Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre. Cette marche a vu la participation d’une équipe de l’hôpital de Souillac, des ONGs telles que l’Association pour la Promotion de la Santé (APSA) et T1 Diams, des membres du Women Empowerment Foundation et des habitants de la localité.

Le coup d’envoi de la marche a été donné au Centre des Diabétiques de Souillac,et les marcheurs se sont ensuite dirigés vers la plage publique de Gris-Gris. L’objectif de cette marche était de mieux sensibiliser les Mauriciens sur le diabète car ce fléau touche, selon les chiffres du ministère de la Santé et la Qualité de la vie, environ 250 000 personnes à Maurice. Malgré un temps inclément, c’est avec détermination et courage que tous les participants ont complété cette marche.

Le Dr. Yaasir Ozeer, diabétologue et Acting Officer-In Charge du Centre des Diabétiques de Souillac, était l’initiateur de cette démarche. Lors de cette occasion, il a tenu à remercier ceux présents de leur participation et collaboration pour le bon déroulement de l’évènement. Il a aussi précisé que : « À travers cette initiative, nous voulons montrer notre volonté d’être à la disposition des diabétiques pour leurs prises en charge. Faire de la marche est bénéfique pour un diabétique car celle-ci aide à lutter contre les problèmes liés au diabète comme réduire le stress, le taux de cholestérol et régulariser la pression artérielle. »

