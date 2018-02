Lors d’un déjeuner avec le prince Charles : Ameenah Gurib Fakim plaide pour un soutien aux déshérités

Après son voyage pour assister au sommet de Davos et son bref séjour en Allemagne pour recevoir la médaille de «Dresden de St George», la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim a participé à un déjeuner à Londres en compagnie du prince de Galles. C’est l’organisation «Forever Food Initiative» qui a offert ce déjeuner le 30 janvier dernier. Invitée à prendre la parole, Ameenah Gurib-Fakim s’est dit honorée d’être invitée à Clarence House.

Elle à salué le prince Charles pour son leadership sur la question du développement durable, de l’agriculture,et pour la sauvegarde de l’agrobiodiversité. Ameenah Guri-Fakim qui fait partie de l’organisation «The Crop Trust» a ajouté que les membres de l’organisation sont honorés que le prince Charles ait assumé le rôle de Global Patron de The Crop Trust. Elle a déclaré que la biodiversité est à la base de la vie et le centre de l’existence humaine. Elle a fait un plaidoyer pour soutenir les services écosystémiques essentiels. La présidente à plaidé pour l’approvisionnement en eau et le soutien de l’agrobiodiversité.

Ammenah Gurib-Fakim a retenu l’attention des invités quand elle a déclaré qu’en tant que présidente de Maurice, un petit État insulaire en développement, la diversité peut aider son pays à répondre à certains de ses plus pressants défis de la production alimentaire, y compris les évènements météorologiques extrêmes et l’élévation au niveau de la mer. Elle s’est engagée à utiliser ses compétences et son savoir-faire pour faire avancer la cause de l’agrobiodiversité.

«Comme un leader africain, je reconnais que la diversité des cultures peut aider mon pays à prospérer stimuler l’esprit d’entreprise, créer des emplois et catalyser la science de la découverte dans l’industrie pharmaceutique. En tant que scientifique je comprends l’importance de la diversité des cultures, produire de façon durable suffisamment de nourriture pour un monde projeté d’une population de 9 milliards de personnes d’ici 2050,» a-t-elle souligné.

Elle a fait ressortir qu’en tant que femme et mère, elle a vu comment la diversité de cultures peut aider à améliorer la nutrition pour les jeunes mères et bébés. Ameenah Gurib Fakim a fait un véritable plaidoyer pour soutenir les gens pauvres et affamés. Elle a invités tous ceux présents à se lancer le défi de trouver de nouvelles façons de construire sur cet élan. «Si nous ne travaillons pas dans le système de la nature, alors la nature échouera à être la force durable et soutenante qu’elle a toujours été,» a-t-elle ajouté. Pour conclure, la présidente s’est dit confiante que ces mots de sagesse et de prudence peuvent être notre guide comme nous travaillons pour protéger la biodiversité pour le bénéfice de tous. Ameenah Gurib Fakim a été chaudement applaudie et a eu l’honneur d’être félicitée par le prince Charles.

Commentaires