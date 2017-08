Logements sociaux : Showkutally Soodhun promet de résoudre le problème des squatters

Le sourire était sur le visage d’une centaine de familles de la capitale qui ont reçu le titre de propriété du terrain qu’ils occupent. Le ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, se réjouit que cent familles sont devenues propriétaires de terrains pour seulement Rs 2000.

Le vice-Premier ministre participait le vendredi 11 août 2017 à deux activités organisées notamment par son ministère et la National Housing Developement Company Ltd (NHDC) .Les bénéficiaires des quatre circonscriptions de la capitale étaient conviés à l’hôtel du gouvernement pour prendre possession de leur titre de propriété. Selon Showkutally Soodhun, il n’y a que 346 familles à travers le pays qui sont en situation irrégulière. Le vice-Premier ministre a déclaré que les personnes qui ont obtenu leur titre de propriété pourront désormais contracter un emprunt pour construire leur maison.

Le vice-Premier ministre était en début de soirée à Baie -du-Tombeau pour assister à la présentation du projet de relogement de 150 familles de cette région. Il a indiqué qu’Une somme de Rs 225 millions a été votée pour ce projet. Le VPM a laissé entendre que les 150 familles auront des architectes et consultants à leur disposition pour faire le suivi. Showkutally Soodhun à fustigé l’ancien Premier ministre qui n’a rien fait pour la circonscription Pamplemousses/Triolet.Ce projet sera complété en deux ans.

L’appel d’offres sera lancé en septembre prochain et l’allocation du contrat est prévue pour octobre. Des logements temporaires seront construits pour loger les bénéficiaires et les travaux devront être terminés en novembre 2019. Pour sa part, le père Jean Maurice Labour à félicité le VPM et salué le projet de la NHDC. Le vicaire-général souhaite que les engagements pris soient respectés en ce qui concerne les plans et les spécificités du projet.

Rahim Murtuza

