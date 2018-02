LM Institute, Port-Louis : Sajid Mohamudally privilégie des filières non-saturées à Maurice

Sajid Mohamudally

Il est membre du Chartered Institute of Logistics and Transport International(CILTI). Il est titulaire d’un diplôme en commerce et d’une qualification professionnelle de l’Institute of Export, du Royaume-Uni. Guidé par ses valeurs, Sajid Mohamudally a conceptualisé et développé des cours de qualification pour les femmes en vue de les autonomiser socialement et économiquement. Ce projet a été lancé par la Muslim Educational Society. Dans le cadre de ce projet, les cours suivants approuvés par la MQA sont offerts gratuitement: Fabrication de chaussures et de sacs, pâtisserie, décoration florale. Ainsi, depuis 4 ans, beaucoup de femmes ont créé leurs micro-entreprises et soutiennent financièrement leurs familles.

Dr Salma Sairally Mohamudally

Dr Salma Sairally, épouse de Sajid, est experte internationale dans le domaine de « Banking and Finance » avec une spécialisation en finances islamiques. Elle a rejoint l’institut LM en 2014. Elle compte introduire plus de cours dans le secteur financier et le secteur du bien-être comme des thérapies de spa et massages. Elle estime que les femmes doivent croire en elles-mêmes et privilégier une éducation de haut niveau pour contribuer, aux côtés des hommes, au bien-être de la société. « Être femme n’est pas un obstacle pour viser des objectifs élevés et s’efforcer de les réaliser, » conclut-elle.