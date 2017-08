L’Inde confirme les facilités médicales aux pèlerins mauriciens

Deux officiers saoudiens, Mohammed Ali Alahani et Abdulaziz Alrgabi, qui étaient en mission à Maurice pour délivrer les visas aux pèlerins mauriciens, ont rendu une visite de courtoisie au vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun.

Il ont été impressionnés par la qualité de travail des membres du Hadj Committee de l’ICC qui leur ont facilité la tâche pour la vérification des documents avant la livraison des visas. Ils ont félicité le VPM pour l’organisation professionnelle du hadj à Maurice. Les deux officiers saoudiens ont confirmé que seule l’île Maurice a obtenu 200 visas supplémentaires de l’Arabie Saoudite. Les deux Saoudiens se sont félicité de la proximité du VPM mauricien avec le ministre du Hadj de l’Arabie Saoudite. Pour eux, c’est grâce à cette proximité que Maurice a pu obtenir beaucoup d’avantages que d’autres pays cherchent vainement. Ils étaient présents dimanche dernier au siège de l’ICC pour le rassemblement des hadjees et ont constaté la joie et futurs l’enthousiasme des hadjees mauriciens.

Showkutally Soodhun, qui accomplira le hadj cette année, a fait ressortir qu’il sera sur place durant le hadj et interviendra auprès de l’ambassade mauricienne à Jeddah en cas de problème. L’ambassadeur Ikbal Latona et le second sécrétaire Shameem Gaffar seront à l’aéroport tous les jours pour assister à l’arrivée des hadjees mauriciens. Shameem Gaffar restera sur place et sera en contact permanent avec le VPM. Par ailleurs, soulignons que l’Inde a confirmé que des facilités médicales seront offertes aux pèlerins mauriciens en cas de maladie. Les hôpitaux et dispensaires accueilleront les pèlerins mauriciens et leur fourniront des médicaments. Showkutally Soodhun se dit satisfait du travail abattu par l’ambassadeur mauricien en Arabie Saoudite. « Il fait un travail remarquable. Avec son expérience de diplomate, il joue un rôle important pour projeter une bonne image de notre pays auprès des Saoudiens », dit le VPM.

« Je dois ajouter que c’est maintenant qu’on découvre l’importance d’une ambassade en Arabie Saoudite surtout à l’occasion des grands évènements comme le hadj qui demande beaucoup d’efforts. Notre pays marque sa présence sur le sol saoudien et l’ouverture d’une ambassade dans un pays où se rendent des milliers des Mauriciens tout le long de l’année est un pas important », dit encore Showkutally Soodhun. Le VPM nous a aussi déclaré que Maurice offrira un portion de terrain à l’Arabie Saoudite pour la construction d’un consulat. «Avec l’ouverture d’un consulat saoudien à Maurice, nous n’aurons pas à nous déplacer pour les questions de visas et autres permis», laisse-t-il entendre.

Enfin, il a précisé qu’au retour des pèlerins de l’Arabie Saoudite, ceux qui souhaitent passer quelques jours à Dubaï n’auront pas besoin de visa.

