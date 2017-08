Les turbans chics

Les férues de la mode et du hijab seront servis avec cette toute nouvelle découverte venue tout droit de Paris. Découvrez à travers notre reportage les turbans prêts-à-porter de Païna Pulz.

Païna Pulz, c’est la création des turbans prêts-à-poser pour les femmes. C’est à la foire de Paris qu’une démonstration a été donnée au Parc des Expos Porte Versailles. Cet accessoire mode fait un tabac tant auprès des femmes musulmanes que non musulmanes. « C’est un accessoire qui donne du pep à votre look. Il est assez moderne et tendance pour l’été comme pour l’hiver » nous confie Fatimah qui découvre le stand.

Souraya et ses copines sont des adeptes de ce couvre-chef. « Nous l’avons découvert lors d’une foire précédente, soit celle du Salon des musulmans au Bourget et depuis nous n’achetons que cela. Il ne va pas à l’encontre de notre pratique religieuse tout en étant dans l’air du temps. Surtout lorsqu’on habite en Europe c’est souvent mal vu de porter le voile. Alors, le turban est une alternative » nous explique-t-elles.

Quant à Maria, mère de 3 filles originaire du Sénégal, elle nous avoue qu’elle aime beaucoup porter ce turban. « Il n’y a pas que les musulmanes qui portent le turban. Pour des raisons non religieuses et plutôt traditionnelles, il peut servir d’un accessoire très tendance et à la mode, » nous dit-elle.

Chez Païna Pulz, on propose une multitude de couvre-chefs et évidemment des turbans sur mesure. On y retrouve une profusion de formes, de couleurs et de textures qui assurent son succès. Il y en a pour toutes les femmes et pour tous les looks, du décontracté-chic, du glamour, en passant par du rétro.

Ils se portent en « Hair in », les cheveux à l’intérieur, et en « Hair out », comme un chapeau. Confectionnés de manière artisanale à Paris et au Liban, certaines collections sont même inédites et exclusives.

Les turbans qui font pulser À Paris la mode du headwear s’empare du turban pour le styliser vers des formes modernes et tendances. Du confort, de l’élégance et du style, ses textures sont aériennes et les couleurs sont subtiles et actuelles. Que votre look soit vintage ou néo rétro, hype, décontracté ou bohème chic, ces turbans viendront accessoiriser votre look de manière unique et en un rien de temps ! On les retrouve en ligne et au Païna Show Room, à Bastille, à Paris. Comment porter ce turban ? Ce turban qui laisse apparaître le devant de votre chevelure. Voici une idée de coiffure avec votre turban : le positionner de façon à montrer une partie de votre chevelure. Pour cela, il vous suffit de le mettre sur l’arrière de votre tête. Oreilles couvertes en totalité ou à moitié : c’est vous qui voyez. Les plus glams choisiront de faire un lien entre la teinte de leurs cheveux et celle de leur turban. Turban sombre sur cheveux clairs, turban clair sur cheveux sombres ou couleur de turban et cheveux assortis : tout est question de goût. Le turban qui couvre toute votre tête Autre façon de porter votre turban : lui permettre d’englober complètement votre chevelure. Ici encore, les cheveux longs devront travailler sur la hauteur du turban (ou laisser sortir quelques boucles de cheveux) tandis que les cheveux courts opteront pour un léger effet bombé. Ajoutez-y une touche de maquillage et quelques bijoux assortis pour parfaire votre style. L’essentiel : trouver la coupe qui correspond le mieux à la forme de votre visage pour votre turban. Source conseil : painapulz.com

