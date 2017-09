Les rites du Qurbani

C’est quoi le Qurbani ?

C’est l’action d’égorger un animal précis-mouton, cabri, bœuf et chameau- pendant des jours spécifiques avec l’unique but de faire plaisir à Allah Ta’ala.

Quels sont les jours spécifiques du Qurbani ?

Les jours du qurbani sont le 10eme Zil Hijjah, le 11eme Zil Hijjah et le 12eme Zil Hijjah. Le 10eme Zil Hijjah est le meilleur jour pour le Qurbani. L’heure limite du qurbani se termine au coucher du soleil du 12eme Zil Hijjah.

Sur qui le Qurbani est-il wajib ?

Le Qurbani est wajib sur un musulman adulte non voyageur qui a les moyens (Rs 30 000) pendant les jours de Qurbani. Ainsi donc, ceux qui ont des objets de luxe de cette valeur tels que bijoux, stocks de marchandises, actions, ou une deuxième voiture devront s’acquitter du Qurbani. Si l’épouse ou l’enfant baaligh ont les moyens, alors ils devront aussi offrir le Qurbani séparément.

Pourquoi sommes-nous appelés à faire le Qurbani ?

C’est pour nous remémorer l’esprit de sacrifice d’Ibrahim (as) que nous sommes appelés chaque année à sacrifier pendant les jours de Eid ul Adha des animaux ! « C’est la pratique (sunnah) de Ibrahim (as) », a affirmé le prophète Muhammad (pssl) (Mustadrak). C’est pour nous rappeler que la satisfaction divine se cache derrière des voiles de sacrifice et de patience.

Quel bénéfice obtient-on du Qurbani ?

Notre mère Aisha (ra) a rapporté que le prophète (pssl) a dit : « Le jour de Eid-ul Adha, il n’existe pas d’œuvre qui plaise à Allah Ta’ala davantage que de verser le sang (d’un animal)» (Tirmizi). La récompense (sawaab) est comptée sur chaque poil (de l’animal sacrifié) (Ibn Majah). Et la personne qui fait le sacrifice obtient le pardon d’Allah (Mustadrak Hakim).

Quel animal est meilleur pour le Qurbani ?

Le mouton est l’animal qu’Allah Ta’ala avait envoyé du Paradis pour le premier Qurbani de Ibrahim (a.s.). Le prophète (SAW) a dit: « Le meilleur animal pour le Qurbani est le mouton avec cornes ». Au fait le mouton est plus docile pour l’égorgement et aussi il devient facile d’en manger le foie tout de suite après la salaat de Eid-ul- Adha.

Est-ce qu’il y a des recommandations pour l’égorgement ?

Oui. Il est recommandé de placer le cou vers le Qiblah. Et donc de verser le sang vers le Qiblah et aussi de bien aiguiser son couteau et de prononcer Bismillahi Allahou Akbar avant l’égorgement.

Quelles sont les parties de l’animal qu’il est défendu de consommer?

Il est défendu de consommer les sept parties suivantes : le sang, le sexe de l’animal (mâle et femelle), les testicules, la vésicule biliaire, la vessie et les glandes.

Quels sont les défauts qui rendent un animal non-éligible pour le Qurbani ?

Il n’est pas permis de faire le Qurbani d’un animal aveugle, borgne ou même boiteux. Détails sur islam-qna.org

Est-ce que l’âge de l’animal est important pour le qurbani ?

Oui. Le bœuf doit avoir deux ans- avoir deux grosses dents de la mâchoire d’en bas. Le bouc, le cabri et le mouton doivent avoir un an. Un mouton précoce de six mois peut être égorgé exceptionnellement.(Muslim)

Quels sont les sunnahs du Qurbani ?

Il est sunnah d’égorger l’animal soi-même (Bukhari). Le prophète (paix soit sur lui) posait son pied sur la poitrine de l’animal et disait Bimillahi Allahou Akbar avant de l’égorger. On doit au moins témoigner par sa présence le Qurbani (Mustadrak Hakim). à ce moment-là il est sunnah de lire : Innasalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ‘alameen. Laa sharikalahou wa bizalika oumirtou wa ana minal muslimeen. (Mustadrak Hakim).

Est-ce que le Qurbani fait localement est préférable à celui qu’on fait faire à l’étranger?

Le Qurbani fait chez vous est bien meilleur que celui fait à l’étranger pour plusieurs raisons :

1. Selon les juristes, le qurbani le plus apprécié est celui qui est le plus coûteux. Cela dit, il est recommandé de choisir, selon ses moyens, les animaux les plus chers (Shami).

2. Notons que quand on fait le sacrifice à l’étranger, on sera privé des Sunnahs et des recommandations du jour de Eid-ul-Adha comme égorger soi-même l’animal ou du moins témoigner le sacrifice par sa présence.

3. Il est recommandé de consommer et de distribuer la chair aux familles proches et aux pauvres de la localité.

4. Le qurbani n’a pas comme objectif d’alléger la pauvreté, mais plutôt de faire vivre le symbole de l’Islam dans notre milieu (22: 32).

5. Le Coran nous prescrit la séquence de faire le sacrifice tout de suite après la salaat-khutbah. Au cas où c’est fait à l’étranger, on néglige complètement cette partie du rite.

Est ce qu’il est permis de prendre un part de qurbani de la part d’un défunt? Si oui comment disposer de la viande?

Il est tout à fait permis d’offrir le qurbani d’un défunt, mais il est important de faire votre qurbani avant. Il est rapporté sous l’autorité d’Abu Dawood qu’après la mort du prophète (SAW), Hazrat Ali (ra) offrit le qurbani pour le prophète (SAW). Vous êtes libre de garder cette part du qurbani, même de la manger ou de la donner aux pauvres. Le saint prophète (SAW) a dit : « Mangez la viande du qurbani, gardez la et donnez- la aux pauvres » (Muslim) C’est pour cela qu’il est recommandé de donner un tiers aux pauvres, de garder un tiers pour soi- même et de donner un tiers à famille Mais il est permis de tout garder pour soi-même ou même de tout donner aux pauvres.

Parlez-vous du jour de Arafah et les sunnahs du jour de Eid-ul- Adhaa.

Cette année, le jour de Arafah chez nous c’est le vendredi 1er septembre 2017, insha Allah. Ce jour-là il est très recommandé de jeûner. Rapporté par Muslim Shareef que celui qui jeûne le 9eme Zil Hijjah, alors il aura l`année écroulée pardonnée et ainsi que le pardon des péchés de cette année aussi. Donc petit comme grand ne ratez pas de jeuner la veille de Bakreid.

1. Essayer de passer la nuit d’Eid-ul-Adha en ibaadah. Celui qui passe les nuits des deux Eids en ibaadah, alors son cœur ne mourra pas le jour où les cœurs mourront (Baihaqi) Au moins faites le tahajud ce matin-là.

2. Les hommes prendront un bain, porteront les meilleurs habits du sunnah, appliqueront de l’huile sur leur cuir chevelu et se parfumeront.

3. Avec takbeers, à voix audible, ils se dirigeront vers la masjid, sans rien consommer.

4. Accomplissez la salaat et puis écoutez le khutbah attentivement.

5. Retournez par un autre chemin.

6. Accomplissez toute suite votre qurbani et consommer en premier le foie cuit de votre qurbani. Au cas où votre qurbani tardera, alors ne tardez pas à consommer quelque chose.

7. Visitez les familles et enchantez votre maison avec des nazms sans musique(Bukhari). Eid ul Adha Mubarak à vous tous.

