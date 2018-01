Légumes : des hausses de prix inévitables

Au marché central, vendeurs et consommateurs sont tous unanimes pour dire que les prix des légumes vont subir des hausses. Ce qui est aussi probable, on doit s’attendre à un manque de certains légumes, particulièrement vohèmes, haricots verts, pipengaille, patole, entre autres. Reportage.

Avec les récentes pluies qui se sont abattues sur l’île, depuis déjà deux semaines, l’inquiétude a déjà gagné les consommateurs pour ce qu’il s’agit de la hausse des prix des légumes. Déjà, on a noté que les prix de certains légumes ont subi des hausses de plus de 10 à 15 %.

Témoignages

Irfan Peerally, marchand : «C’est souvent les marchands qui sont le plus à blâmer quand les prix des légumes sont en hausse oubliant le planteur et le vendeur à l’encan. Et certainement, il y aura un gros manque de certains légumes d’ici la semaine prochaine. Ce qui veut dire qu’ils se feront rares et une hausse allant de 25 a 30 %, n’est à écarter. Je pense que le ministère concerné aurait dû prendre la décision dès la première semaine des pluies diluviennes d’autoriser l’importation de certains légumes. Il n’y aurait pas de manque sur le marché pour satisfaire les clients ».

Mobareka Himamalee, consommatrice. : «Jusqu’à présent on peut dire que les prix sont assez abordables, mais pour les jours à venir je pense que les consommateurs vont souffrir. De surcroît, je crois aussi qu’il y aura un manque de légumes, comme haricots verts, pâtisson, petsai ».

Anirood Ghoogoolah, marchand : « C’est la pluie qui a joué au trouble fête. Beaucoup de légumes ont été abimés. Et certainement, les consommateurs vont devoir payer les légumes plus cher la semaine prochaine ».

Suchita Suntokee, consommateur : «Déjà je peux dire que les prix des légumes ont connu une hausse de 10 à 15 %. Ce qui laisse croire que dans les prochains jours le prix vont encore grimper. Nous, les consommateurs auront à faire les frais comme toujours ».

Isoop Soobadar, Président de la Market Traders Association : « à chaque saison de pluie on connait tous la musique : les prix de légumes ne vont pas rester le même. Mais, c’est toujours nous qui devons faire face à la colère des consommateurs. Et d’ici la semaine prochaine ce sera pire ».

Le président demande une rencontre avec le ministère de l’Agriculture, vu la situation de marchands des légumes en période des pluies ou des sécheresses, qui passent par des moments difficiles. Il souhaite comme c’est le cas pour les planteurs d’avoir une compensation en saison des pluies diluviennes.

Commentaires