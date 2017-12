L’école ZamZam célèbre la fin de l’année scolaire

L’école ZamZam, sections primaire et pré-primaire, qui se trouve à la rue Ail Doré, Plaine Verte, Port-Louis, est opérationnelle depuis janvier 1995. Avec seulement 20 élèves, à ses débuts, l’école, après 20 années d’existence, compte plus d’une centaine d’élèves en maternelle, Environ 300 élèves fréquentent l’école maternelle et l’école primaire jusqu’au Grade 6.

Le programme d’études est le même que celui des écoles primaires du gouvernement avec en outre un enseignement islamique. Sont en effet enseignés aux enfants : la swalaat, do’as quotidiennes, Hifz et Akhlaaq. Nous organisons des sorties et des activités éducationnelles et sportives. Les parents désireux d’admettre leurs enfants à l’école ZamZam, sont priés de nous contacter sur le 240-0679 ou à l’école.

