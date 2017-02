[LAURÉAT 2016] Zahraa Khan Jaffur : Reine de Doha

Sahaduth Khan Jaffur, le père de la lauréate, est chauffeur de taxi pour un hôtel dans le sud du pays. Très ému, il a remercié Allah et la direction du collège Doha. Il nous fait comprendre qu’il a accepté de payer la scolarité de ses filles depuis la classe primaire car il croyait en la compétence de l’administration du collège. Il dit avoir fait beaucoup de sacrifices pour ses enfants parce qu’il croit que l’éducation est la clé de la réussite dans la vie. Pour lui, l’environnement du collège a contribué à la réussite de sa fille. Il a loué les qualités de Sawda Zahraa qui est une fille exemplaire et appliquée et qui croit dans le destin. D’ailleurs, aux examens du CPE, elle avait décroché 5 A+. Il nous raconte que sa fille a déjà mémorisé quatre siparah du coran. Elle ne rate jamais ses prières et lit régulièrement le coran. Sahaduth Khan remercie le manager Sadek Polin, l’oncle de la lauréate, pour ses conseils.