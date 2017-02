[LAURÉAT 2016] Yumna Nubeebokus : « La prière reste ma priorité quotidienne »

La joie était palpable chez la famille Nubeebokus à Rose-Belle pour fêter dans la sobriété la réussite de Bibi Yumna, étudiante à la Forest Side SSS Girls. Elle est lauréate de la cuvée 2016 côté arts.Yumna mène une vie simple. Elle nous raconte que la veille de ses examens, elle s’est rendue au mariage d’un proche pour s’éclaircir les idées. Elle a fréquenté l’école primaire de Rose Belle South et elle a tout le temps été première de sa classe. Pour ses études du HSC, elle s’est mise à la tâche assez tardivement car elle connaissait son potentiel. « Franchement, je ne m’attendais pas à être lauréate même si mes enseignants m’avaient affirmé que j’avais une chance », nous dit-elle. Très pieuse, Yumna ne manque jamais ses prières. Elle nous fait comprendre que la prière, qui l’a beaucoup aidée, reste sa priorité quotidienne. Yumna n’a pris qu’une seule leçon particulière et c’est à la maison qu’elle a bossé jusqu’à très tard parfois. Elle est au diapason de l’actualité mondiale et aime surfer sur internet pour effectuer des recherches.

Son père, Farook Nubeebokus, receveur d’autobus à la CNT, est un homme fier. Au bord des larmes, il nous fait part de ses sentiments. « J’ai fait beaucoup de sacrifices pour Yumna. Elle est une fille modèle et je suis fier de sa réussite. Il n’y a pas de doute qu’Allah a écouté ses prières », nous dit-il. Cateejah, la maman de Yumna, n’arrive pas à s’exprimer sa joie. Elle a toujours été aux petits soins auprès d’elle et veillait à ce qu’elle ne manque de rien. Warda, la soeur de la lauréate, est elle aussi très contente que Yumna a fait honneur à la famille Nubeebokus.

Yumna compte partir à l’étranger pour entreprendre des études de droit. Elle remercie du fond du coeur son papa, sa maman, sa soeur, ses enseignants et tous ceux qui l’ont guidée.

