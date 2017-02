[LAURÉAT 2016] Rafeeq Kureemun : « La spiritualité et l’éducation vont de pair »

Lauréat du Mahatma Gandhi Institute côté science, Muhammad Rafeeq Kureemun croit dans la spiritualité. Il reconnaît qu’il a dû faire beaucoup de sacrifices et beaucoup d’efforts pour atteindre ses objectifs. Il est d’avis que les leçons particulières ne suffisent pas pour être compétitif, surtout côté science. Muhammad Rafeek voue un attachement particulier aux enseignements et aux valeurs islamiques. « Rien n’empêche un jeune qui aspire à devenir lauréat de se connecter à Dieu chaque jour », souligne-t-il. Son père, le Dr Mahaboob Kureemun, consul honoraire de l’Ukraine et muttawali de la mosquée de St Julien, nous confirme que son fils est un garçon obéissant qui a une grande foi en Dieu. « Sa réussite porte l’empreinte du Créateur », fait-il ressortir.

Lesha Kureemun, la maman du lauréat et Senior Analyst au ministère des Finances, est comblée de joie. Elle nous explique qu’elle a toujours soutenu son fils et elle croyait dur comme fer qu’il allait décrocher le gros lot. Muhammad Rafeek participe régulièrement aux activités religieuses organisées par la mosquée de la localité. Il compte emboîter le pas à son père et devenir médecin dans quelques années. Il remercie le Créateur pour Ses faveurs. Ses remerciements vont aussi à ses parents, sa soeur Fatima Zohra, ses oncles et tantes sans oublier ses enseignants depuis le primaire jusqu’au secondaire. « Sans Dieu rien ne bouge sur terre et sans nos parents nous ne sommes rien », nous dit-il.

Commentaires